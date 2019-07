Le ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung (droite), et Song Jea-ho, président du Comité présidentiel pour un développement national équilibré de République de Corée, lors de la cérémonie de signature. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, et Song Jea-ho, président du Comité présidentiel pour un développement national équilibré de République de Corée, ont signé le 17 juillet un protocole d’accord de coopération pour la période 2019-2024.

Ce document sert de base juridique pour le partage d’informations sur les politiques, stratégies liées au développement national équilibré et sur les programmes importants en matière d’amélioration de la qualité des ressources humaines des deux pays.

Le Vietnam attache toujours une grande importance à l’étude d’expériences des pays développés, en particulier la République de Corée qui a obtenu de nombreuses réalisations en matière de développement équilibré et d’amélioration de la qualité de la croissance, a déclaré le ministre Nguyen Chi Dung.

Le protocole d’accord se compose de huit articles, affirmant que les deux parties collaboreront étroitement pour garantir un développement équilibré et un développement socio-économique durable, sur la base des principes sincères et de la confiance mutuelle.



Les deux parties organiseront des colloques, séminaires et conférences internationales, partageront des informations sur les politiques réussies des deux gouvernements…



Afin de mener à bien ces tâches, elles tiendront des réunions annuelles au Vietnam ou en République de Corée. -VNA