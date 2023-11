Photo : baotainguyenmoitruong.vn

Hanoï (VNA) - Une conférence intitulée « Coopération scientifique entre le Vietnam et la Pologne - Un nouveau départ » a débuté le 6 novembre à Hanoï.Organisé par l'Institut des géosciences et des ressources minérales (VIGMR) rattaché au ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement et l'Université de Varsovie (Pologne), cet événement de deux jours réunit 250 délégués.Lors de la cérémonie d’ouverture, le docteur Trinh Hai Son, directeur dudit Institut, a indiqué que les débats porteraient sur "Géologie et ressources minérales", "Catastrophes naturelles et protection de l'environnement" et "Archéologie et géoarchéologie", afin de rechercher des mesures pour appliquer efficacement la géologie dans la pratique.De son côté, la professeure Anna Wysocka de l'Académie polonaise des sciences a indiqué qu’il s’agissait de la première conférence de ce genre au Vietnam et que l’événement avait pour objet de promouvoir la coopération scientifique entre les instituts et universités des deux pays.Tran Quy Kien, vice-ministre vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement, a partagé que son ministère avait chargé l'Institut des géosciences et des ressources minérales de développer des programmes de coopération avec des partenaires polonais dans la recherche scientifique, tout en préparant la construction d'un centre d'études tropicales Vietnam-Pologne au Vietnam.Soulignant le grand potentiel de coopération économique et scientifique entre les deux pays, le vice-ministre Tran Quy Kien a émis le souhait que son ministère signerait des accords de coopération avec des organes compétents polonais pour renforcer la collaboration scientifique et technologique bilatérale, dans l’intérêt commun des deux pays.-VNA