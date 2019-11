Wellington (VNA) – Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande ont plaidé pour le renforcement de leur partenariat intégral lors de la visite de travail du 27 au 29 novembre à Wellington et Auckland du vice-Premier ministre vietnamien Trinh Dinh Dung.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung et le ministre des Finances et ministre des Sports et des Loisirs, Grant Robertson. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien et le président de la Chambre des représentants de la Nouvelle-Zélande Trevor Mallard se sont félicités du développement positif du partenariat intégral entre les deux pays qui célébreront le 45e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2020.

Trevor Mallard a exhorté les deux pays à continuer à soutenir le multilatéralisme et le libre-échange. Il a affirmé que la Nouvelle-Zélande soutient la position du Vietnam et les efforts communs de l’ASEAN en vue de trouver une solution satisfaisante au problème de la Mer Orientale sur la base du respect du droit international.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung et le ministre du Commerce et de la Croissance des exportations et ministre de l’Environnement, David Parker. Photo : VNA

Pour sa part, Trinh Dinh Dung a souhaité que la Chambre des représentants de la Nouvelle-Zélande poursuive son soutien à la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, notamment la défense, la sécurité, le commerce, l’investissement, l’agriculture, l’éducation, la culture, le tourisme et les échanges populaires.

Il a également rencontré le ministre des Finances et ministre des Sports et des Loisirs, Grant Robertson ; le ministre du Commerce et de la Croissance des exportations et ministre de l’Environnement, David Parker ; et le ministre du Développement économique et ministre des Transports et du Développement urbain, Phil Twyford.

Le vice-Premier ministre vietnamien Trinh Dinh Dung et le ministre du Développement économique et ministre des Transports et du Développement urbain, Phil Twyford. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre vietnamien a souligné que la coopération entre les deux pays se développe positivement dans tous les domaines, mais qu’elle ne correspond pas encore aux potentiels et aux désirs des dirigeants des deux pays.

Il a demandé aux deux parties de redoubler d’efforts pour augmenter leur commerce bilatéral à 1,7 milliard de dollars en 2020, contre plus d’un milliard de dollars en 2018 ; et a invité la Nouvelle-Zélande à faciliter davantage l’accès des produits agricoles vietnamiens sur le marché néo-zélandais.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung et le vice-ministre des Affaires étrangères, Ben King. Photo : VNA

Trinh Dinh Dung a également proposé aux deux parties de reprendre au plus tôt la liaison aérienne directe entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, et a souhaité que Wellington continue d’assister le Vietnam dans la formation de la main-d’œuvre du secteur du transport aérien, notamment des pilotes et ingénieurs.

Le dirigeant vietnamien a reçu le vice-ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, Ben King. Il a demandé aux ministères des Affaires étrangères des deux pays de travailler ensemble au renforcement des échanges de délégations et à l’organisation des activités en l’honneur des 45 ans des relations diplomatiques bilatérales. – VNA