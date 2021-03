Hanoï, 10 mars (VNA) - Le 10 mars, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh s’est entretenu en ligne avec la ministre néozélandaise des Affaires étrangères, Nanaia Mahuta.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh. Photo : VNA

Les deux dirigeants ont décidé de renforcer le rôle des deux ministères des Affaires étrangères dans la coopération économique et commerciale bilatérale, notamment en ce qui concerne les dialogues et les rencontres de haut niveau.

Tous deux ont exprimé leur satisfaction que le partenariat stratégique établi en juillet 2020 entre les deux pays se développe efficacement et largement.

La ministre Nanaia Mahuta a félicité le Vietnam pour le succès du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et pour son rôle en tant que président de l'ASEAN en 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU en 2020-2021.

Elle a également salué les réalisations du Vietnam dans la mise en œuvre du double objectif de l'endiguement du COVID-19 et du développement socio-économique.

Pour sa part, Pham Binh Minh a exprimé sa conviction que la Nouvelle-Zélande sera l'un des principaux pays à maîtriser avec succès la pandémie de COVID-19 et à restaurer la croissance économique.

Ils ont également réfléchi aux nouvelles directions du partenariat stratégique Vietnam – Nouvelle Zélande pour l’année 2021 et ont discuté de la mise en oeuvre du plan d'action de la coopération militaire pour la période 2018-2021.

Le Vietnam et la Nouvelle-Zélande favoriseront la coopération en matière d'APD, favoriseront les liens entre les écoles et les universités des deux pays, rétabliront la coopération dans le tourisme et favoriseront les échanges entre les deux peuples.

Les deux pays ont décidé de se soutenir au sein des forums multilaréraux, de l’ONU.

Pham Binh Minh s’est engagé à soutenir la Nouvelle-Zélande dans l’organisation de l’Année de l’APEC 2021.

Il a également profité de l'occasion pour inviterla ministre Nanaia Mahuta à visiter le Vietnam à un moment opportun.- VNA