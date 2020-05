Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Le 26 mai, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh s'est entretenu par téléphone avec le ministre norvégien des Affaires étrangères Ine Eriksen Soreide, afin de discuter des mesures visant à renforcer la coopération et la coordination bilatérales lors de forums multilatéraux.Les deux responsables ont noté avec satisfaction le bon développement des relations bilatérales, en particulier la mise en œuvre des accords conclus lors de la visite en Norvège du Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc en mai 2019. Ils ont convenu de travailler ensemble pour organiser des activités marquant le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (1971-2021).Les deux parties ont comparé les notes sur les orientations visant à promouvoir les relations économiques et commerciales entre les deux pays, dont l'une consiste à accélérer la signature rapide d'un accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE), afin d’aider leurs économies à surmonter les effets de la pandémie de COVID-19.Ils ont également discuté des mesures de contrôle de la pandémie et de promotion du développement économique post-pandémique. Le ministre norvégien des Affaires étrangères a salué les mesures de lutte contre la pandémie prises par le Vietnam, affirmant qu'elles sont efficaces et offrent une bonne expérience.Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a déclaré que le Vietnam était disposé à partager ses expériences dans ce domaine avec la Norvège et à se soutenir mutuellement dans le travail de protection des citoyens. Il a salué les initiatives de la Norvège sur la coordination des Nations Unies pour aider les pays en développement à surmonter les conséquences de la pandémie de COVID-19 et faire avancer la recherche d'un vaccin contre la maladie.Les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant à la coordination bilatérale lors des forums multilatéraux, notant que les deux pays partagent de nombreux points de vue similaires sur les affaires internationales, notamment le maintien de la paix et de la stabilité, le respect du droit et le développement durable.Les deux parties ont convenu de poursuivre la coordination afin de mieux exploiter le potentiel de coopération entre la Norvège et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) au cours de l'année où le Vietnam est le président de l'association. Ils se sont également engagés à renforcer la collaboration à l'ONU, en particulier lorsque le Vietnam est membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2020-2021. -VNA