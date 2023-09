Hanoi (VNA) – Le ministre de la Sécurité publique Tô Lâm a rencontré lundi 11 septembre à Hanoi le ministre mongol de la Justice et de l’Intérieur, Khishgee Nyambaatar, convenant de renforcer la coopération entre les deux parties dans divers domaines.

Vue de l’entretien entre le ministre vietnamien de la Sécurité publique Tô Lâm et le ministre mongol de la Justice et de l’Intérieur, Khishgee Nyambaatar, à Hanoi, le 11 septembre. Photo: dangcongsan.vn

Soulignant le développement des relations bilatérales entre les deux pays, le ministre Tô Lâm a exprimé sa joie devant la collaboration croissante entre le ministère vietnamien et les forces de l’ordre mongoles, dont le ministère de la Justice et de l’Intérieur.Les deux parties ont signé des accords sur la coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité, le transfert des personnes condamnées, l’extradition et la coopération dans la constitution de la force de cavalerie.Le ministre Tô Lâm a fait savoir au ministre Khishgee Nyambaatar que les chevaux mongols offerts à l’unité de cavalerie du ministère de la Sécurité publique sont en bon état et bien soignés.Pour sa part, le ministre mongol a passé en revue les résultats positifs obtenus entre les deux ministères ces dernières années et a affirmé son souhait de renforcer et d’élargir cette coopération à l’avenir.Les ministres ont convenu de continuer à promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux et à maintenir les travaux conjoints étroits et efficaces de leurs ministères, y compris la préparation des activités commémorant le 70e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Mongolie en 2024.Les deux parties continueront à promouvoir la coopération dans la lutte contre divers types de crimes transfrontaliers impliquant les deux pays. Elles renforceront l’échange d’informations, partageront leurs expériences, coopéreront en matière de formation et amélioreront la capacité de leur personnel à prévenir et combattre efficacement des crimes tels que la corruption, le trafic de drogue et la criminalité transnationale, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité aux niveaux régional et mondial.Les deux ministres ont déclaré qu’ils coordonneront la mise en œuvre efficace des accords de coopération signés entre les deux pays et les deux ministères. En outre, ils se préparent à signer des documents de coopération dans les domaines de la prévention et du contrôle des drogues et du passage des frontières. – VNA