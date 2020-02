Le général Tô Lâm, ministre vietnam ien de la Sécurité publique. Photo: VNA

Kuala Lumpur (VNA) – Le général Tô Lâm, ministre vietnamien de la Sécurité publique, effectue une visite de travail les 12 et 13 février en Malaisie, sur l’invitation du ministre malaisien de l’Intérieur, Muhyddin Yassin.

Il a obtenu jeudi 13 février une audience au roi malaisien Ahmad Shah qui a déclaré que les deux parties continuent de promouvoir la coopération dans de nombreux domaines, en particulier dans la lutte contre la criminalité transnationale.

Le général Tô Lâm a souligné que le Vietnam attachait toujours une grande importance au partenariat stratégique entre les deux pays établi en 2015, tout en souhaitant voir le partenariat stratégique bilatéral continuer de se développer de manière intégrale et de plus en plus efficace dans les temps à venir.

Il a espéré que le roi Ahmad Shah créerait les conditions permettant aux deux parties de maintenir et de renforcer l'échange de délégations à tous les niveaux, en mettant l'accent sur la transmission de messages de haut niveau et la consolidation de la confiance politique entre les deux parties.

En outre, les deux parties renforceront leur coopération pour assurer la sécurité et la sûreté des citoyens et des entreprises des deux pays et la coordination dans la lutte contre les organisations et les individus utilisant le territoire d'un pays pour s’opposer à l’autre pays.

Auparavant, Tô Lâm et Muhyddin Yassin se sont entretenus. Les deux parties ont convenu de promouvoir l’organisation de la première réunion du groupe de travail vice-ministériel sur la coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale dans le cadre de l'accord sur la coopération pour la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale signé en 2015.

Les deux parties devront renforcer l'échange de délégations à tous les niveaux, le partage des informations et la coopération pour lutter contre les organisations et les individus qui utilisent le territoire d'un pays pour s’opposer à l’autre pays, ont-ils souligné.

Les deux parties devront renforcer la lutte contre les activités qui profitent des problèmes ethniques et religieux pour provoquer l'insécurité politique, sociale dans chaque pays, ainsi que promouvoir leur coopération pour assurer la sûreté et la sécurité des citoyens et des entreprises des deux pays.

La coordination dans la lutte contre la criminalité par des canaux bilatéraux et multilatéraux tels que l'INTERPOL, l'ASEANAPOL, la coopération au sein de la communauté de l’ASEAN, le partage des informations concernant la sécurité informatique, la lutte contre la cybercriminalité, la criminalité de haute technologie, l’assurance de la sécurité maritime… étaient également au menu de leur entretien.

En 2020, le ministère vietnamien de la Sécurité publique célébrera son 75e anniversaire et présidera la conférence ministérielle de l'ASEAN sur la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale (AMMTC 14). A cette occasion, Tô Lâm a invité le ministre malaisien de l’Intérieur à assister à ces événements. -VNA