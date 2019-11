Le maire adjoint de la ville hongroise de Kaposvar , Zsombor Borhi (gauche), et le vice-président du Comité populaire municipal de Can Tho, Duong Tan Hien. Photo : https://baocantho.com.vn/

Can Tho (VNA) – Le Comité populaire municipal de Can Tho (Sud) a eu vendredi une séance de travail avec une mission de la ville hongroise de Kaposvar, dirigée par son maire adjoint Zsombor Borhi, sur la coopération bilatérale.

Le maire adjoint de Kaposvar a affirmé que sa ville souhaitait se jumeler avec Can Tho pour exploiter au mieux les potentiels de coopération entre les deux localités.

Le vice-président du Comité populaire municipal de Can Tho, Duong Tan Hien, a déclaré espérer que dans les temps à venir, les deux villes renforceraient leurs échanges commerciaux et encourageraient les entreprises hongroises à venir investir à Can Tho.

Dans la soirée du même jour, l’ambassade de Hongrie au Vietnam, en coopération avec le Comité populaire municipal de Can Tho, a inauguré une Semaine de la culture hongroise.

Dans le cadre de cette semaine qui se poursuit jusqu’au 17 novembre, sont prévus des programmes de présentation de la gastronomie hongroise, une exposition de peinture contemporaine, des projections de films, un festival de rue...

Actuellement, plus de 500 étudiants de Can Tho poursuivent leurs études en Hongrie.-VNA