Paris (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail en France, la ministre vietnamienne de l’Intérieur Pham Thi Thanh Tra a visité et travaillé le 26 septembre à l'Ecole de Management de Normandie dans la ville du Havre.

La ministre Pham Thi Thanh Tra à la cérémonie d'ouverture d'une formation internationale destinée aux jeunes managers et femmes gestionnaires des localités vietnamiennes sur le thème "Amélioration de la compétence de leadership, transformation numérique et réforme de l'administration publique". Photo : VNA

A l'Ecole de Management de Normandie, la ministre Pham Thi Thanh Tra a présidé une cérémonie d'ouverture d'une formation internationale destinée aux jeunes managers et femmes gestionnaires des localités vietnamiennes sur le thème "Amélioration de la compétence de leadership, transformation numérique et réforme de l'administration publique".

Selon la ministre, ce cours est une activité pratique dans le cadre de la coopération en matière de formation et d’amélioration, ainsi qu’une prémisse pour de nouvelles activités de coopération entre les deux parties dans les temps à venir. En même temps, c'est aussi l'une des activités pratiques pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de la relation de coopération Vietnam-France.

Pour sa part, M. Elian Pilvin, Recteur et Directeur général à l'Ecole de Management de Normandie, a déclaré que depuis 2014, l'Ecole a eu l'honneur d'organiser des cours de formation pour plus de 200 hauts fonctionnaires et gestionnaires de la Commission centrale de l'organisation du Parti et des localités du Vietnam.

La ministre Pham Thi Thanh Tra et sa suite ont assisté à la cérémonie de signature de l'accord de coopération entre l'Académie nationale d'administration publique du Vietnam et l'École de gestion de Normandie. Photo : VNA

Après la cérémonie d'ouverture du cours de formation des cadres, la ministre Pham Thi Thanh Tra et sa suite ont assisté à la cérémonie de signature de l'accord de coopération entre l'Académie nationale d'administration publique du Vietnam et l'École de gestion de Normandie.

Cet accord vise à construire un partenariat durable et efficace dans la formation, l'amélioration et la recherche scientifique dans l'administration publique; coopérer au développement de ressources humaines de gestion et du corps des dirigeants de qualité, contribuant au développement et à la modernisation de la fonction publique et répondant aux exigences du processus de réforme administrative et de l’œuvre de Renouveau du pays.

Dans l'après-midi du même jour, la ministre Pham Thi Thanh Tra a eu une rencontre avec le maire de la ville du Havre, M. Édouard Philippe, qui a affirmé qu'en tant que Premier ministre dans le passé ou en tant que maire du Havre aujourd'hui, il est toujours prêt à faire tout pour contribuer à la relation entre les deux pays. A cette occasion, le maire a exprimé son souhait de promouvoir fortement les relations entre Le Havre et les villes et localités vietnamiennes, notamment les villes portuaires pour échanger les expériences et valoriser les atouts des deux parties en matière de développement économique et de transport maritime et de logistique.



Il a indiqué que les entreprises de transport maritime havraises sont très intéressées par le Vietnam et s'attendent à ce que les deux parties échangent des délégations commerciales dans ce domaine.

Pour établir des partenariats et des projets de coopération, il a proposé la jumelle du Havre avec une ville côtière du Vietnam. À cette occasion, il a également partagé son plan d’effectuer une visite de travail au Vietnam au premier trimestre 2023 et d'assister à la Conférence de coopération décentralisée entre les localités Vietnam-France à la fin de cette année. - VNA