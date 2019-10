Hanoi (VNA) – La cérémonie de signature de l’accord entre les gouvernements vietnamien et français sur le développement du Centre franco-vietnamien de formation à la gestion (CFVG) pour la période 2019-2023 a eu lieu le 10 octobre à Hanoi.

Cérémonie de signature de l’accord sur le développement du Centre franco-vietnamien de formation à la gestion. Photo : cfvg.org.

L’accord a été signé par le vice-ministre vietnamien de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Van Phuc, et l’ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery.

Saluant la signature de cet accord, le vice-ministre Nguyên Van Phuc a déclaré qu’il s’agissait d’un document dont le Vietnam et la France avaient coopéré pour entreprendre la rédaction, l’édition, la modification et la mise au point au cours des derniers mois.

Avant d’être approuvé par les gouvernements vietnamien et français, ce document a reçu de nombreux commentaires des services du ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, des ministères concernés et du ministère français des Affaires étrangères.

Selon Nguyên Van Phuc, ce nouvel accord constituera une base juridique importante, créant les conditions favorables permettant au CFVG de continuer à développer et à obtenir de meilleurs résultats avec les programmes de formation en gestion de qualité internationale, ainsi qu’avec les activités de recherche scientifique.

Le CFVG est un exemple typique de la coopération franco-vietnamienne dans le domaine de la formation, a affirmé le vice-ministre vietnamien de l’Éducation et de la Formation.

En particulier, la prolongation des activités du CFVG vise également à donner plus de temps aux deux parties pour mettre en œuvre le projet de transformation durable de CFVG et créer l’Université européenne de gestion (European Management University).

Nguyên Van Phuc a souhaité que le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation et l’ambassade de France au Vietnam coopèrent étroitement et plus régulièrement pour le succès des projets de coopération entre les deux parties. – NDEL/VNA