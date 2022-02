Hanoi (VNA) - L’ambassadrice du Vietnam en Hongrie et en Croatie Nguyên Thi Bich Thao a récemment eu des séances de travail avec le secrétaire d’État du ministère croate des Affaires étrangères et européennes Frano Matušić et le secrétaire d’État du ministère croate du Tourisme et des Sports Tonči Glavina.

L’ambassadrice Nguyên Thi Bich Thao travaille avec le secrétaire d’État du ministère croate du Tourisme et des Sports Tonči Glavina. Source : VNA

S’adressant au secrétaire d’État Frano Matušić, la diplomate vietnamienne a remercié le gouvernement et le peuple croates pour leur don de vaccin contre le Covid-19 au Vietnam.

Elle a proposé que les deux pays reprennent les visites mutuelles à tous les niveaux et renforcent leur coopération dans les forums et organisations internationales afin de capitaliser sur les avantages créés par l’Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA) pour accroître le commerce bilatéral.

L’ambassadrice Nguyên Thi Bich Thao a également appelé la Croatie à soutenir et à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam (EVIPA) tout en finalisant le cadre juridique du commerce et des investissements bilatéraux.

Les deux parties ont partagé le point de vue selon lequel la coopération entre le Vietnam et la Croatie dispose encore d’une large marge de manœuvre.

Le Vietnam possède de nombreux avantages en termes de produits agricoles et aquatiques, de textile, de cuir et de chaussures, d’appareils électroniques, de tourisme et de main-d’œuvre qui peuvent répondre à la demande de la Croatie.

Entre-temps, le soutien du gouvernement croate à la reconnaissance par l’UE du "passeport vaccinal Covid-19" du Vietnam facilitera les échanges, la compréhension mutuelle et la coopération entre leurs entreprises et leurs peuples.

Pour sa part, le secrétaire d’État Frano Matušić a hautement apprécié le potentiel de partenariats économiques et commerciaux, exprimant son espoir que les ports maritimes de son pays seront une porte d’entrée pour les marchandises vietnamiennes sur le marché d’Europe centrale.

Il a affirmé que la Croatie attachait de l’importance à la promotion de l’amitié traditionnelle avec le Vietnam et a demandé aux deux ministères des Affaires étrangères de mener prochainement une consultation politique pour discuter des mesures visant à accroître les échanges entre les deux peuples, en particulier entre la jeunesse des deux pays.

La Croatie devrait devenir membre de l’espace Schengen fin 2022 et de la zone euro début 2023, ce qui créera des conditions favorables pour que les entreprises et les citoyens croates et vietnamiens renforcent leur collaboration, a-t-il ajouté.

Lors de la rencontre avec le secrétaire d’État Tonči Glavina, l’ambassadrice Nguyên Thi Bich Thao a déclaré qu’elle espérait que les deux parties s’entraideraient dans la promotion du tourisme et faciliteraient les échanges et la coopération entre leurs entreprises et leurs citoyens. Elle a également proposé une coopération plus forte et un partage d’expérience dans le tourisme, un secteur fort des deux pays.

Le secrétaire d’État Tonči Glavina a exprimé son espoir que le Vietnam soutiendra et participera aux activités organisées par la Croatie lorsque ce pays sera membre du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour 2021-2025 et président du Comité de l’OMT sur le tourisme et la durabilité pour 2021-2023.

Il a noté que la Croatie est prête à partager son expérience en matière de réouverture du tourisme sûr et durable avec le Vietnam, ajoutant qu’elle a servi environ 4.000 touristes vietnamiens en 2019 et souhaite en accueillir davantage afin de renforcer l’amitié et la coopération bilatérales. – VNA