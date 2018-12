Hanoi (VNA) – Le 12e round de négociation du groupe de travail Vietnam-Chine sur la coopération dans les domaines peu sensibles en mer s’est déroulée à Zhuhai, dans la province méridionale du Guangdong (Chine) les 5 et 6 décembre.



Dans une atmosphère sincère, amicale et coopérative, les deux parties ont examiné la mise en œuvre des projets signés lors du 11e round de négociation et ont discuté de nouveaux projets de coopération.

Elles ont hautement apprécié la réalisation réussie d’un projet d’étude comparative des sédiments de l’Holocène dans le delta du fleuve Rouge et le delta du fleuve Yangtsé, ainsi que les résultats positifs des projets de coopération dans le lâcher d’alevins et la protection des ressources aquatiques dans le golfe du Bac Bô (Tonkin), et l’étude de la gestion de l’environnement marin et insulaire dans le golfe du Bac Bô.

Les deux parties ont poursuivi leurs discussions sur les mesures à prendre pour faire avancer la signature d’un accord de coopération en matière de recherche et de sauvetage dans les eaux vietnamiennes et chinoises, réaliser les contenus de coopération relatifs à la recherche et au sauvetage en mer, ainsi que ceux concernant la signature d’un accord sur la mise en place d’une hotline sur les incidents de pêche hauturière.

Elles ont souligné que la coopération bilatérale devait être établie sur la base des conceptions communes et les accords conclus entre les hauts dirigeants du Parti communiste du Vietnam et du Parti communiste chinois et des deux pays conformément au droit international.

Cette coopération doit se poursuivre dans un esprit d’équité, de respect mutuel, d’égalité et de coopération gagnant-gagnant de manière pratique et efficace dans la mesure des ressources de chaque partie, afin de contribuer de manière concrète à l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Chine.

Les deux parties ont convenu d’organiser le 13e round de négociation du groupe de travail au Vietnam au premier semestre 2019. –VNA