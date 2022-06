Hanoï, 29 juin (VNA) - Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Man et le vice-président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine, Wang Chen, se sont entretenus en ligne le 29 juin.

Ils ont partagé le point de vue selon lequel les relations entre les deux parties et les pays ont continué à prospérer, avec des échanges et des réunions à tous les niveaux qui se tiennent fréquemment sous des formes flexibles. En particulier, les secrétaires généraux des Partis du Vietnam et de la Chine ont eu quatre entretiens téléphoniques en deux années consécutives, contribuant à renforcer la confiance politique et à identifier les orientations stratégiques pour le développement sain et stable des relations entre les deux partis et pays.Les vice-présidents des deux organes législatifs ont affirmé que la coopération pratique et efficace entre les deux législatures constitue une partie importante des liens entre les deux Partis et pays. Compte tenu de cela, ils ont convenu d'ordonner aux agences compétentes de leurs parties respectives de mener à bien l'accord de coopération signé en 2015 entre l'AN vietnamienne et l'APN chinoise, et de mettre en œuvre les activités de coopération convenues lors des conversations téléphoniques entre le président de l'AN Vuong Dinh Hue et son homologue chinois Li Zhanshu en juin 2021.

Le vice-président permanent de l'Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Man. Photo : VNA

Afin de promouvoir davantage les relations Vietnam - Chine, notamment les relations parlementaires, Tran Thanh Man a demandé aux deux parties de continuer à accroître les discussions stratégiques et à renforcer la confiance politique par le biais de réunions de haut niveau ; renforcer la coopération dans tous les aspects pour obtenir des progrès substantiels, notamment en renforçant les partenariats dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la culture, de l'éducation et de la lutte contre le COVID-19 ; continuer à coopérer pour régler en temps opportun les problèmes survenus au cours du processus de coopération; et reprendre bientôt les activités de voyage normales entre les pays.Le Vietnam espère que des visites mutuelles bilatérales de haut niveau seront organisées prochainement en 2022, a-t-il noté.Il a déclaré que les deux AN devraient travailler en étroite collaboration pour surveiller la mise en œuvre par les agences, ministères, secteurs et localités vietnamiens et chinois des trois documents juridiques sur la frontière terrestre entre les deux pays tout en prenant des mesures pour traiter les problèmes émergents de manière opportune et approfondie, aider à construire une frontière de paix, de stabilité, de coopération et de développement durable.Le responsable vietnamien a également appelé l'APN à promouvoir la création par les ministères, les secteurs et les localités chinois de conditions favorables aux activités d'exportation et d'importation aux frontières des pays afin de remédier à la congestion des marchandises là-bas, maintenant ainsi des chaînes d'approvisionnement stables et garantissant les intérêts des entreprises et les moyens de subsistance des populations des deux côtés.Concernant la question de la Mer Orientale, Tran Thanh Man a réaffirmé que le Vietnam et la Chine doivent maintenir la coordination pour maintenir la paix et la stabilité, contrôler et résoudre correctement les problèmes liés à la mer, se conformer sérieusement aux perceptions communes et aux accords conclus entre les deux parties et les dirigeants des pays, en particulier l'accord sur les principes de base guidant le règlement des questions liées à la mer et résoudre de manière persistante les problèmes liés à la mer par des moyens pacifiques conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).Il a également demandé aux organes législatifs de renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, de stimuler l'échange d'opinions entre les délégations de l'AN et de l'APN dans les organisations interparlementaires internationales et régionales, et de travailler ensemble pour assurer la mise en œuvre des traités internationaux auxquels le Vietnam et la Chine sont parties.Partageant le point de vue de Tran Thanh Man sur la nécessité de renforcer les liens parlementaires, M. Wang Chen a déclaré que les dirigeants de l'APN prêtaient toujours attention et s'efforçaient de renforcer les relations entre les deux partis et les pays, ainsi que la coopération entre leurs législatures.Il a souligné l'importance de consolider le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine et convenu de la nécessité de poursuivre les échanges et les contacts à tous les niveaux et a exprimé la volonté de la partie chinoise de s'associer à l'AN vietnamienne pour mener à bien l'accord de coopération entre les deux parlements.La Chine continuera d'aider le Vietnam dans la lutte contre le COVID-19, a ajouté le vice-président du Comité permanent de l'APN.Wang Chen a également partagé les opinions du Vietnam sur la promotion des liens économiques, commerciaux - d'investissement, ainsi que l'adhésion aux perceptions communes sur le maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale.- VNA