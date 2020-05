Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh (Photo: VNA)



Hanoï, 8 mai (VNA) - Le 8 mai, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a eu un entretien téléphonique avec le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez Parrilla pour discuter de la coopération entre le Vietnam et Cuba dans le cadre de l'épidémie de COVID-19.Pham Binh Minh a transmis les salutations des dirigeants du Parti, de l'État et du gouvernement vietnamiens à leurs homologues cubains et a affirmé que le Vietnam était toujours côte à côte avec Cuba.Le ministre cubain des AE a souligné que Cuba attache de l’importance à la relation spéciale et traditionnelle avec le Vietnam et que son pays apprécie hautement les efforts du Vietnam pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et maintenir la croissance économique.Les deux parties ont fait l'éloge de la solidarité et du soutien entre les deux pays dans la lutte contre la maladie et ont échangé leurs expériences à cet égard ainsi que les orientations et les politiques de relance économique et de bien-être social après COVID-19.Ils ont également exprimé leur détermination à resserrer les relations bilatérales et à mettre en œuvre de manière efficace et globale le programme de coopération bilatérale en 2020 et la célébration du 60e anniversaire des relations diplomatiques.Ils ont convenu de renforcer la collaboration, la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux, en particulier pendant la période où le Vietnam est président de l'ASEAN en 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2020-2021. -VNA