Entretien virtuel entre la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du PCV et le Département de l’idéologie du PCC, le 18 novembre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Un entretien virtuel entre la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Département de l’idéologie du Parti communiste de Cuba (PCC), a été tenu le 18 novembre.

S'exprimant lors de l'événement, le secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission Nguyên Trong Nghia a souligné l'amitié traditionnelle particulière entre les deux nations, affirmant que l'organisation de l'entretien à ce moment reflète la détermination à approfondir davantage la solidarité fraternelle, une coopération intégrale et une confiance mutuelle entre les deux Partis, les États et les peuples du Vietnam et de Cuba.

Lors de l'entretien en ligne. Photo: VNA

Il a partagé son expérience dans la construction du Parti dans l'aspect de l'idéologie, dont il a dit que le PCV attache toujours de l'importance au travail idéologique.

Il a également souligné deux tâches consistant à améliorer le travail théorique du Parti et à étudier le contenu des documents du 13e Congrès national du Parti.

Les participants à l'événement ont examiné des expériences dans l'amélioration de la qualité des études et des consultations sur le travail idéologique et la construction du Parti, la protection des fondements idéologiques du Parti dans le contexte de la quatrième révolution industrielle et l'application des avancées technologiques pour combattre et réfuter les opinions erronées et hostiles dans la nouvelle situation.

Ils ont convenu de renforcer davantage la coopération dans les domaines de force, contribuant à renforcer les liens entre les deux Partis et à diversifier les formes de coopération dans le contexte de la pandémie.

Nguyên Trong Nghia a également profité de l'occasion pour inviter Rogelio Polanco, secrétaire du Comité central du PCC et chef du département de l’idéologie à effectuer une visite au Vietnam lorsque les conditions le permettent.- VNA