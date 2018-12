La Havane, 9 décembre (VNA) - Une délégation de la Commission de l’éducation et de la propagande du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), dirigée par son chef adjoint Le Manh Hung, a effectué une visite de travail du 3 au 8 décembre à Cuba.

La délégation vietnamienne est accueillie par le chef de la Commission de l'idéologie du CC du PCC, César Joel Súarez Pelle. Photo: VNA

Au siège du CC du Parti communiste cubain (PCC), elle a rencontré les chefs des Commissions des relations internationales, José Ramón Balaguer; de la science et de l'éducation, Olga Lidia Tapia Iglesias; de l'idéologie, César Joel Súarez Pelle; et Mme Bárbara Águila Reyes de la Commission de l'économie.

Lors de ces séances de travail, les deux parties ont discuté de l’édification du parti, ont rendu compte des réalisations enregistrées par les deux peuples depuis le début du Doi moi (Renouveau) du Vietnam et la mise à jour du modèle socio-économique de Cuba.

Elles ont échangé des expériences pratiques en matière d'organisation et de mise en œuvre de tâches politiques, idéologiques, culturelles et éducatives, en mettant l'accent sur les avantages et les difficultés rencontrés dans le contexte du développement rapide des technologies de l’information et de la communication.

Elles ont exprimé le souhait d'intensifier l'échange de délégations de différents organes des deux Partis afin d'améliorer le travail théorique en fonction de la réalité de chaque pays et d'échanger des expériences liées à des tâches spécifiques.

Durant son séjour à Cuba, la délégation vietnamienne a également eu des séances de travail avec des responsables de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples et du CC de l'Union de la jeunesse communiste de Cuba ; a visité la Faculté de la communication de l'Université de La Havane, l'Université "Camilo Cienfuegos" à Matanzas et l’école primaire Vo Thi Thang ; puis est allée fleurir la statue du président Ho Chi Minh à La Havane et le Mémorial José Martí. -VNA