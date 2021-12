Le port international de Long An. Photo: VNA

Rome (VNA) – Le Vietnam offre de nombreuses opportunités à l'Italie et constitue une passerelle pour accéder au vaste marché d'Asie du Sud-Est, a déclaré l’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Antonio Alessandro.



L'ambassadeur Antonio a dit que le Vietnam était un pays offrant de nombreuses opportunités à l'Italie, a cité l’agence de presse italienne ANSA.



En effet, avec un taux de croissance économique moyen de 6 à 7 % ces 30 dernières années, le Vietnam est une destination de choix pour les exportations italiennes. Le Vietnam est également en pleine reprise et constitue une lieu idéal pour les investissements italiens, tout en servant de passerelle pour accéder à d’autres pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), a estimé le diplomate italien.

L’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Antonio Alessandro. Photo: VNA

L'ambassadeur Antonio a affirmé que le modèle de développement socioéconomique du Vietnam apportait une bonne stabilité aux entreprises, ce qui était très apprécié par les entreprises italiennes.



Selon lui, les investissements italiens qui ne sont pas énormes, mais sont de bonne qualité et très appréciés des consommateurs vietnamiens. Le commerce bilatéral est actuellement estimé 4,5 milliards d'euros (5,08 milliards de dollars) et le potentiel reste encore élevé, a-t-il dit.



L'Italie continuera de promouvoir la campagne de communication de la marque nationale lancée par le ministère italien des Affaires étrangères, dans laquelle le Vietnam est l'un des pays prioritaires avec des contenus traduits en vietnamien.



L'ambassadeur Antonio a affirmé qu'il promouvrait l'image de l'Italie en termes de cuisine et de production traditionnelle, mais aussi de hautes technologies et d'environnement numérique. -VNA