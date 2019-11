Hanoi (VNA) - En 2020, 677 étudiants de 22 universités australiennes viendront au Vietnam pour faire des études et effectuer des stages dans le cadre de 47 projets différents, a annoncé vendredi 15 novembre l’ambassade d’Australie au Vietnam.

Des étudiants australiens effectuent des stages dans le secteur des soins de la santé au Vietnam. Photo : Ambassade d'Australie au Vietnam

Le Vietnam devient ainsi une destination de choix pour les étudiants australiens participant au programme New Colombo du gouvernement australien.

Ce programme permet aux étudiants australiens de se renseigner sur l’interférence culturelle et d’acquérir des expériences importantes dans le contexte actuel de ressources humaines interconnectées à l’échelle mondiale.

Parmi 36 pays et territoires de la région Asie-Pacifique, le Vietnam est le quatrième pays attirant le plus d’étudiants dans le cadre du programme New Colombo. Depuis le lancement officiel du programme en 2015, le nombre total d’étudiants ayant bénéficié des bourses du programme pour étudier au Vietnam devra s’établir à 3.609 d’ici 2020.

Les bénéficiaires du programme feront des études dans différents domaines, notamment la santé, l’information et la technologie, le développement communautaire, l’agriculture, la gestion de l’environnement, l’innovation, l’entrepreneuriat et l’enseignement des langues.

L’ambassadrice de l’Australie au Vietnam, Robyn Mudie, a souligné que les étudiants participant au programme New Colombo joueraient un rôle de plus en plus important dans le resserrement des relations entre l’Australie et le Vietnam.

Avec l'expérience acquise au Vietnam, ainsi que leurs relations personnelles et professionnelles, ils établiront un réseau diversifié doté d’une grande influence, contribuant de manière significative à la prospérité des deux nations, a-t-elle ajouté. – NDEL/VNA