Hanoi (VNA) – Le Vietnam est un partenaire privilégié de la Biélorussie, étant le premier pays à avoir signé un accord de libre-échange avec l’Union économique eurasiatique, a déclaré le vice-ministre biélorusse des Affaires étrangères, Andrei Dapkyunas.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite) et son homologue biélorusse Andrei Dapkyunas, le 4 décembre à Hanoi. Photo : VNA

Lors de sa rencontre avec son homologue vietnamien Bui Thanh Son, mardi 4 décembre à Hanoi, le vice-ministre biélorusse Andrei Dapkyunas a exprimé le souhait que l’accord soit mis en œuvre de manière efficace.Andrei Dapkyunas, invité d’honneur à la 16e exposition commerciale internationale du Vietnam (Vietnam Expo 2018), a déclaré que son gouvernement créerait les conditions permettant aux deux pays de renforcer leur coopération afin de renforcer leurs liens économiques et commerciaux à la hauteur des relations politiques.La Biélorussie continuera à soutenir et à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam lors de forums internationaux, a plaidé Andrei Dapkyunas.De son côté, Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam chérissait ses liens avec la Biélorussie et a remercié le pays européen d’avoir soutenu le Vietnam dans la construction et le développement du pays.Il a souligné que les ministères des Affaires étrangères des deux pays devraient continuer à jouer un rôle moteur dans la promotion de la coopération bilatérale dans tous les domaines.Lors de la réunion, les deux parties ont discuté des mesures destinées à promouvoir la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et la Biélorussie.Bui Thanh Son s’est félicité de l’attention accordée par les entreprises biélorusses au marché vietnamien, ce qui se traduit par la participation de nombreuses grandes entreprises biélorusses à la Vietnam Expo 2018, affirmant qu’il s’agit d’un signe positif et d’une base permettant aux deux pays d’atteindre l’objectif de 500 millions de dollars d’échanges commerciaux. -VNA