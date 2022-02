L'ambassadeur Dang Hoang Giang (à gauche) présente ses lettres de créances au Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres. Photo: VNA



New York (VNA) - Le 25 février, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a présenté ses lettres de créances au Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.



Le Secrétaire général Antonio Guterres a affirmé que le Vietnam était un partenaire fiable et solide de l'ONU. Il a déclaré que les réalisations en matière de développement que le Vietnam avait réalisées ces dernières années étaient un exemple de réussite d'un pays en développement.



Il a également hautement apprécié la capacité du Vietnam d’occuper des postes importants au sein des agences de l'ONU, notamment le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2020-2021, ainsi que sa participation aux opérations onusiennes de maintien de la paix.



Le Secrétaire général a exprimé l'espoir que le Vietnam continuerait à apporter des contributions efficaces aux forums et activités des Nations Unies, contribuant à la promotion du multilatéralisme sur la base du respect de la Charte des Nations Unies.



De son côté, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a affirmé que le Vietnam était toujours un partenaire fiable et responsable de l'ONU. Il s'est engagé à faire des efforts pour promouvoir la participation active et la contribution efficace du Vietnam au travail commun de la communauté internationale, notamment la réalisation des Objectifs de Développement durable (ODD), la résilience au changement climatique, le maintien de la paix...



Il a en outre déclaré souhaiter travailler en étroite collaboration avec les agences des Nations unies pour promouvoir la coopération entre le Vietnam et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) avec l'ONU.-VNA