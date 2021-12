Hanoi (VNA) – Plusieurs diplomates et experts étrangers ont salué la stratégie diplomatique multilatérale adoptée par le Vietnam ainsi que ses réalisations enregistrées dans l’œuvre d’édification et de défense nationales.

Vue d’ensemble d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies sur le Soudan avec la participation du Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam qui s’engage en faveur du multilatéralisme et de la coopération internationale fondée sur des règles, est un membre respecté de la communauté internationale, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Berlin le président de l’Association Allemagne-Vietnam Rolf Schulze.Rolf Schulze, qui était ambassadeur d’Allemagne au Vietnam en 2007-2011, a indiqué que le Vietnam a apporté d’importantes contributions à la garantie de la paix et de la stabilité dans le monde en qualité de membre de l’ASEAN, de l’APEC, de l’OMC et d’autres organisations internationales.A l’ONU, le Vietnam s’associe aux efforts pour relever les défis majeurs auxquels la communauté internationale est confrontée, a-t-il poursuivi dans un entretien avec la VNA à l’occasion de la 31e Conférence nationale des affaires étrangères ouverte mercredi 15 décembre à Hanoi.La diplomatie vietnamienne a contribué à créer des conditions internationales favorables à l’œuvre de construction du socialisme et de défense du pays, a renchéri le journaliste Wei Wei, un responsable à la Télévision centrale de Chine (CCTV).Il a rappelé que le Vietnam est un membre actif de plus de 70 organisations régionales et internationales, joue un rôle important au sein de l’ASEAN et de plusieurs organes importants de l’ONU.Le Vietnam a assumé avec succès le rôle de président de l’ASEAN en 1998, 2010 et 2020, de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour les mandats 2008-2009 et 2020-2021.De plus, les relations économiques extérieures du Vietnam sont de plus en plus étendues et efficaces, devenant un maillon important dans de nombreuses alliances économiques grâce à la signature d’accords de libre-échange, donnant une grande impulsion pour le développement national.En outre, les affaires étrangères du Vietnam ont également contribué efficacement à défendre fermement sa souveraineté. Le Vietnam a construit une frontière terrestre de paix, d’amitié et de développement avec le Laos, le Cambodge et la Chine.Le Dr Takashi Hosoda, chercheur à l’Université Charles (République tchèque), a salué la politique extérieure judicieuse du Vietnam qui a associé la politique d’indépendance et d’autonomie et l’intégration et la diversification des relations internationales.En particulier, la mise en œuvre de la diplomatie multilatérale a créé une stratégie diplomatique stable, aidant le Vietnam à se sortir de la situation des rivalités entre les puissances dans la région Asie-Pacifique.Le Vietnam a réussi à maintenir un équilibre stratégique dans les relations internationales, notamment en élargissant ses liens avec non seulement les pays dans la région (ASEAN, Inde, Japon, Australie), les grands pays (Chine, États-Unis, Russie) mais aussi les pays de l’UE et de nombreux autres pays. Cela est très importante dans la stratégie diplomatique de défense de sa souveraineté.Le Dr Takashi Hosoda a également fait remarquer que le Vietnam est partie à de nombreux accords commerciaux multilatéraux importants tels que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l’Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA). Sa participation à ces accords revêt une importance stratégique et créer une force motrice pour le développement économique du Vietnam. – VNA