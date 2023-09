Selon lui, le thème de la Conférence - « Le rôle des jeunes dans la promotion de la réalisation des Objectifs de Développement durable grâce à la transformation numérique et à l'innovation » -, est apprécié par des amis internationaux car il est d'actualité, intéresse de nombreuses personnes et correspond aux enjeux contemporains. Ce sujet met l'accent sur la promotion du rôle des jeunes dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable ODD ) des Nations Unies à travers les tendances de transformation numérique, d'innovation et d'entrepreneuriat.Le Vietnam est considéré par les observateurs internationaux comme un pays à bonne croissance. Il est ainsi prévu que d’ici 2045, le Vietnam sera devenu un pays développé à revenu élevé. Le pays est un exemple de réussite dans la mise en œuvre des ODD, a apprécié le vice-président de l'Assemblée populaire nationale d'Algérie.Monder Bouden a également déclaré que le Vietnam et l'Algérie devraient renforcer leurs relations, leurs échanges commerciaux et leur coopération économique.Le parlementaire belge Wouter Vermeersh a également apprécié le thème de la Conférence car les jeunes sont particulièrement intéressés par les nouvelles technologies, la transformation numérique, l'intelligence artificielle et l’innovation. La conférence contribuera à nouer les liens entre les jeunes et les jeunes parlementaires dans ces domaines.Comme Monder Bouden, Wouter Vermeersh a exprimé son impression devant les préparatifs, la responsabilité, l'accueil chaleureux et l'hospitalité du Vietnam. -VNA