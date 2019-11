Cérémonie de clôture du 35ème sommet de l'ANASE (Photo: VNA)

Hanoi, 7 novembre (VNA) - Le Vietnam est prêt à mettre en place un appareil organisationnel, du personnel et des projets, ainsi qu'un plan d'action intégral pour l'ASEAN 2020, a déclaré le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères Ngo Toan Thang lors d'une conférence de presse tenue à Hanoï le 7 novembre.



Notant que le Vietnam avait réceptionné officiellement la présidence de l'ASEAN 2020 à Bangkok, en Thaïlande, le 4 novembre, le porte-parole adjoint a déclaré à la presse que, ayant pour thème "Cohesive and Responsive » (Cohésif et Réactif) de l'ASEAN 2020, le Vietnam organiserait plus de 300 activités, en particulier le 36e Sommet de l'ASEAN en avril, le 37e Sommet de l'ASEAN et les réunions connexes en novembre.



Le pays organisera également des manifestations culturelles, artistiques et touristiques dans le but d'introduire et de populariser les valeurs culturelles uniques du Vietnam au sein de l'ASEAN et des pays de dialogue, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam organiserait une cérémonie à la mi-novembre pour annoncer le logo officiel et lancer le site de l'ASEAN 2020.



Dans un proche avenir, le Vietnam se concentrera sur les préparatifs de la Conférence restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN prévue pour janvier 2020 dans la province centrale de Khanh Hoa, à la suite d'une série d'événements au cours de l'année, a-t-il déclaré.



Selon lui, le Vietnam continuera à développer ses idées et ses initiatives au cours de l'année et s'efforcera de créer un consensus au sein du bloc pour les concrétiser. -VNA