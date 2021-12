Hanoi (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a délivré un message suite à l’accomplissement par le Vietnam de son mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU).

Le président Nguyên Xuân Phuc. Photo : VNA

Voici le texte intégral du message :

Alors que nous nous joignons au reste du monde pour célébrer le Nouvel An 2022, le peuple vietnamien connaît une exaltation et une fierté encore plus grandes, alors que notre pays a terminé avec succès son mandat de membre non permanent du CSNU pour 2020-2021.

Il y a deux ans, notre pays a gagné la solide confiance de la communauté internationale avec 192 voix d’approbation sur 193. La plaque signalétique portant les mots «Vietnam» a été solennellement placée dans la salle de réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, qui porte la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Bien que cela suscite une grande fierté, cela pose également des défis importants pour le Vietnam, en particulier à un moment où le monde et diverses régions sont confrontés à des évolutions compliquées et souffrent des graves conséquences causées par le Covid-19.



S’appuyant sur la nouvelle force, la stature et les efforts courageux de notre pays, ainsi que sur le soutien de ses collègues membres de l’ONU, le Vietnam a proposé de nombreuses initiatives et apporté une contribution active aux travaux du CSNU, sous le message cohérent de «Partenariat pour une paix durable». Ces efforts comprennent la recherche de mesures pour traiter et prévenir les conflits, le renforcement de la coopération du CSNU avec l’ASEAN et la lutte contre les défis pour la paix et la sécurité internationales, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international.

En tant que membre du CSNU, le Vietnam a démontré de manière éclatante sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, et d’intégration internationale intégrale et étendue.

D’un pays pauvre dépendant de l’aide, le Vietnam est désormais devenu un partenaire actif et responsable, apportant une contribution significative aux efforts de l’ONU pour résoudre les problèmes mondiaux liés à la paix, à la sécurité et au développement dans le monde. Le Vietnam a apporté la confiance d’une nation éprise de paix et humble qui défend les valeurs humanistes, l’altruisme et la justice, et un pays avec une histoire glorieuse de construction et de défense nationales. Nous avons également pu affirmer l’identité distinctive de notre service diplomatique à l’ère Hô Chi Minh.

Ce processus témoigne également d’un Vietnam dynamique et innovant, et transmet un message puissant de la vision et de l’aspiration d’un pays fort et prospère d’ici 2045, comme indiqué lors du 13e Congrès national du Parti.

Les efforts du Vietnam au CSNU et les réalisations globales de nos affaires extérieures ont contribué au maintien d’un environnement pacifique et stable propice au développement du pays et à son intégration globale. De tels efforts ont contribué à élever la stature du Vietnam et à ajouter plus de profondeur et d’efficacité aux liens du Vietnam avec d’autres pays et partenaires importants.

Le Vietnam a honoré avec succès son rôle de membre non permanent du CSNU, attirant des éloges et répondant à l’aspiration commune de la communauté internationale pour un monde de paix durable, un monde sans guerres et conflits, et un monde sans pauvreté ni inégalités. Ces succès ont permis de renforcer la confiance et de donner un nouvel élan au Vietnam pour intensifier sa diplomatie multilatérale pour le développement national.

Rejoindre la communauté internationale aujourd’hui, c’est un Vietnam aux convictions nouvelles, prêt à assumer des responsabilités internationales pour la paix et le développement durable. – VNA