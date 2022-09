Hanoi (VNA) – Actuellement, les entreprises vietnamiennes mettent en œuvre de nombreux projets d’investissement à Cuba. Dans les temps à venir, le ministère vietnamien de la Construction continuera de promouvoir la coopération entre les entreprises vietnamiennes et les entreprises cubaines.

Rencontre entre le ministre de la Construction Nguyên Thanh Nghi et le premier vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Gerardo Penalver Portal, le 30 août à Hanoi. Photo : baoquocte.vn.



C’est ce qu’a déclaré le ministre de la Construction Nguyên Thanh Nghi en recevant, le 30 août à Hanoi, le premier vice-ministre cubain des Affaires étrangères, Gerardo Penalver Portal.

Au début de la séance de travail, Nguyên Thanh Nghi a fait part des difficultés que Cuba avait rencontrées ces dernières années, en particulier les pertes importantes dues à l’incendie du dépôt pétrolier de la province de Matanzas.

Au cours des dernières années, les relations de coopération entre le Vietnam et Cuba n’ont cessé de se développer dans de nombreux domaines tels que la politique, la diplomatie, l’économie, la culture et le tourisme. Les activités du Comité intergouvernemental Vietnam - Cuba deviennent également de plus en plus pragmatique et efficace.

En outre, le ministère de la Construction examine et prépare le contenu de la réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Cuba en novembre 2022 à La Havane, a fait savoir Nguyên Thanh Nghi.

Selon lui, cette visite au Vietnam de Gerardo Penalver Portal est l’une des activités visant à resserrer davantage l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et Cuba.

Lors de la rencontre, Gerardo Penalver Portal a déclaré que le but principal de cette visite au Vietnam était de préparer le contenu de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz, en septembre 2022.

Il s’agit de la première visite du Premier ministre cubain en dehors de l’Amérique latine, il est donc très important de choisir le Vietnam comme première étape en Asie.

Il a déclaré que le moment actuel était très favorable, car le Vietnam et Cuba se préparent à mettre en œuvre des accords favorisant le renforcement des relations commerciales et d’investissement entre les deux pays dans de nombreux domaines.

Au cours de cette visite, Manuel Marrero Cruz souhaite discuter de la mise à jour du plan d’action de l’Agenda économique bilatéral jusqu’en 2025 et de la promotion de la mise en œuvre des projets qui ont été, sont et seront mis en œuvre entre les deux pays.

Dans le domaine médical, Cuba accueille très favorablement l’idée du ministère vietnamien de la Santé selon laquelle les deux pays doivent discuter et développer un plan de coopération à long terme. Actuellement, le ministère cubain de la Santé élabore activement un projet de plan de coopération à discuter avec la partie vietnamienne lors de la prochaine visite.

De plus, le gouvernement cubain encourage également les entreprises vietnamiennes à investir dans les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme.

Également lors de la rencontre, Gerardo Penalver Portal a exprimé son souhait que les deux pays puissent relancer les projets de coopération qui ont été interrompus lors de l’apparition de la pandémie de Covid-19.

Nguyên Thanh Nghi a partagé les opinions du premier vice-ministre cubain. Il continuera à s’acquitter de ses responsabilités pour promouvoir le développement des relations de coopération dans les domaines d’intérêt pour les deux pays. Il a également espéré que les ministères et les branches à Cuba prêteraient attention, aideraient et créeraient des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes investissent à Cuba.

Il estime que la prochaine visite du Premier ministre cubain sera l’occasion d’approfondir l’amitié traditionnelle entre les deux pays et d’ouvrir de nouvelles opportunités de coopération. - NDEL/VNA