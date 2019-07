Hoang Binh Quân, chef de la Commission des Relations extérieures du CC du PCV (droite) et le président par intérim de la République de Bachkortostan, Radiy Faritovich Khabirov. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Le Parti et l'Etat vietnamien attachent une grande importance à la promotion de l'amitié traditionnelle et de la coopération intégrale avec la Fédération de Russie, dont la République de Bachkortostan, a déclaré Hoang Binh Quân, membre du Comité central (CC) et chef de la Commission des Relations extérieures du CC du Parti communiste du Vietnam (PCV), en visite de travail du 10 au 13 juillet au Bachkortostan.

Lors d'une réunion avec le président par intérim de la République de Bachkortostan, Radiy Faritovich Khabirov, et d’autres dirigeants de ce pays, Hoang Binh Quân s’est réjoui du développement continu des relations entre le Vietnam et le Bachkortostan.

Il a souligné que la visite de la délégation du PCV se déroulait à un moment où les relations entre le Vietnam et la Russie connaissaient un développement fructueux, ajoutant que les deux pays organisent cette année l'Année croisée, l'Année de la Russie au Vietnam et l'Année du Vietnam en Russie, ce à l'occasion des 25 ans de la signature du Traité sur les principes de base des relations entre le Vietnam et la Russie. En 2020, il célébreront le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Il a indiqué que le Bachkortostan avait un potentiel énorme pour développer sa coopération avec le Vietnam dans différents domaines tels que le pétrole et le gaz, l'éducation et la formation, les exportations de produits agricoles et aquatiques, l'industrie textile.

Le Vietnam priorise toujours et crée des conditions favorables pour que les partenaires russes, ceux du Bachkortostan en particulier, investissent sur son sol, a-t-il déclaré.

Il a également saisi cette occasion pour demander aux autorités du Bachkortostan de soutenir les investisseurs vietnamiens qui se préparent à déployer des projets sur son sol.

De son côté, Khabirov a affirmé que le Bachkortostan, l'un des cinq centres économiques les plus importants et les plus dynamiques de Russie, tenait à sa coopération avec le Vietnam dans ses secteurs atouts tels que pétrole et gaz, fabrication de machines-outils, agriculture et produits pharmaceutiques.

Le Bashkortostan et la province vietnamienne de Ba Ria-Vung Tau ont signé un accord de coopération intégral, a-t-il dit, s'attendant à ce que la coopération avec Ba Ria-Vung Tau et le Vietnam dans son ensemble se développe de manière efficace dans les années à venir.

Il a hautement apprécié les contributions de la communauté vietnamienne de Russie au développement socio-économique de son pays d'accueil, tout en s’engageant à faciliter les investissements vietnamiens.

Durant son séjour, le chef de la Commission des Relations extérieures du CC du PCV a rencontré des membres de la communauté vietnamienne à Ufa, capitale de la République de Bashkortosta, au cours de laquelle il les a informés de la situation socio-économique du Vietnam et les a encouragés à promouvoir la solidarité pour faire face aux défis et construire une communauté plus forte à l'avenir. -VNA