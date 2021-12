Hanoï, 3 décembre (VNA) – Le Vietnam a félicité l’UNITAD pour sa coopération renforcée avec le gouvernement iraquien, encourageant l’Équipe à continuer à proposer des formations et d’autres formes de renforcement des capacités aux autorités locales en vue de les aider à poursuivre les membres de l’État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL).

L’ambasadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l' ONU . Photo : VNA

C’est ce qu’a déclaré l’ambasadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU lors d’une discussion du Conseil de sécurité des Nations Unies le 2 décembre sur les opérations de l'UNITAD au cours des six derniers mois.

Le fort engagement des autorités iraquiennes et des communautés locales reste, à son avis, un facteur clef dans les enquêtes. À cet égard, la création du département de protection des témoins avec le soutien de l’UNITAD constitue, pour lui, une mesure importante de la part du gouvernement iraquien.

À la lumière des récentes élections en Iraq, le diplomate vietnamien a espéré que le mécanisme continuera d’apporter son soutien à l’établissement d’une base juridique permettant de poursuivre les membres de l’EIIL pour les crimes commis.

Enfin, le représentant vietnamien a fait part de sa grande appréciation vis-à-vis du soutien des États membres et des organisations internationales à l’UNITAD par la mise à disposition d’experts et de fonds. Il témoigne, selon lui, du ferme engagement de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme et la prévention de la renaissance de l’EIIL.

S’exprimant pour la première fois devant le Conseil depuis son entrée en fonctions il y a deux mois, Christian Ritscher, Conseiller spécial du Secrétaire général et Chef de l’Équipe d’enquêteurs des Nations Unies chargée de concourir à amener Daech/État islamique d’Iraq et du Levant à répondre de ses crimes (UNITAD), a déclaré que l’on se trouvait à « un tournant avec une lueur d’espoir inattendue ».

En établissant les faits relatifs aux crimes commis contre toutes les communautés touchées dans le pays, avec l’élaboration de dossiers détaillés, et en utilisant une technologie de pointe, il est désormais possible de concevoir un nouveau panorama dans lequel ceux qui pensaient échapper à la justice seront tenus pour responsables des leurs actes devant un tribunal, a-t-il affirmé. - VNA