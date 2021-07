Hanoï, 27 juillet (VNA) - Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a participé ce mardi à une visioconférence en prélude au Sommet de l’ONU sur les systèmes alimentaires, soulignant le souhait du Vietnam de devenir un pôle d'innovation alimentaire en Asie.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh lors du pré- sommet au Sommet de l’ONU sur les systèmes alimentaires. Photo : VNA

Dans son allocution, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a souligné la nécessité de promouvoir la coopération internationale pour la connectivité des réseaux d'innovation nationaux et transfrontaliers et d'aligner les activités de recherche et d'application sur la demande des entreprises, des systèmes alimentaires et de l'ensemble de l'économie.

Le gouvernement vietnamien souhaite accélérer la restructuration de son agriculture, améliorer sa résilience et appliquer les hautes technologies à la production pour s’intégrer à la chaîne de valeurs mondiale, a déclaré le vice-Premier ministre Pham Binh Minh.

Le Vietnam a pris une série de mesures pour attirer les investissements dans la modernisation agricole. Pour répondre aux exigences de la quatrième révolution industrielle, le Vietnam a établi un programme de partenariat public-privé réservé au développement agricole durable dans le cadre du Forum économique mondial.

«Il est nécessaire de stimuler les réseaux d’innovation transfrontaliers et de veiller à ce que les recherches scientifiques répondent aux besoins des entreprises et de l’économie mondiale. Le Vietnam ambitionne de devenir un centre d’innovation des systèmes alimentaires de l’Asie. A l’échelle mondiale, nous devons bâtir des chaînes de valeurs agricoles intelligentes fondées sur les applications informatiques. Le Vietnam fait désormais de la transition numérique la priorité de son agriculture et encourage l’application de ces technologies aussi bien à la production qu’à la commercialisation des produits agricoles. Concernant les systèmes alimentaires, il faut que tous les pays s’inscrivent dans une démarche écologique et durable», a affirmé Pham Binh Minh



Lors de l'événement, le ministre vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan a proposé d'appliquer largement les initiatives créées par les organisations d'agriculteurs et les petites et moyennes entreprises au niveau local pour connecter les chaînes de valeur, offrir une vente transparente et équitable des produits agricoles, protéger les droits et la santé des consommateurs, réduire les émissions de gaz à effet de serre et appliquer les nouvelles réalisations technologiques du 4e Révolution industrielle pour maximiser les valeurs des produits agricoles en termes d'économie, de culture, de paysage et d'environnement.



Il a soutenu que les modèles créatifs basés sur la réalité sont des conditions préalables pour que tous les facteurs des systèmes alimentaires partagent la valeur, la responsabilité, l'action et les avantages dans tous les aspects économiques, sociaux et environnementaux.



La visioconférence en prélude, qui s'est tenu à Rome en Italie du 26 au 28 juillet, est une étape importante dans la préparation du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 2021, qui doit avoir lieu au siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis, en septembre prochain. Le sommet est organisé par l'ONU en coordination avec le gouvernement italien, qui assure la présidence du G20.- VNA