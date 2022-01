Hanoi (VNA) – Le Vietnam a décidé de dépêcher pour la première fois sept officiers à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA), a-t-on appris d’une cérémonie organisée vendredi 28 janvier à Hanoi.

Le vice-ministre de la Défense Hoàng Xuân Chiên remet la décision du président de la République aux officiers envoyés à la FISNUA. Photo : VNA

Cette décision fait suite à la participation des officiers vietnamiens à la Mission de maintien de la paix des Nations unies au Soudan du Sud (UNMISS) et à la Mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA).



Le vice-ministre de la Défense Hoàng Xuân Chiên a remis la décision du président de la République aux officiers envoyés à la FISNUA sur l’invitation des Nations unies.



Les officiers sont la femme lieutenant-colonnel Nguyên Thi Minh Phuong, les lieutenant-colonnels Lê Ngoc Minh et Vu Trong Quynh, les commandants Bui Xuân Duong et Nguyên Van Thu, les capitaines Lê Duy Hung et Nguyên Thê Duy.

Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên a espéré que les officiers opérant loin du pays, dans un environnement difficile, continueront à maintenir la tradition et la discipline de l’Armée populaire du Vietnam, à exécuter sérieusement la ligne politique extérieure du Parti et de l’Etat, et à promouvoir au maximum la solidarité collective.



Le Vietnam a officiellement rejoint les opérations de maintien de la paix en 2014. En seulement plus de sept ans, le pays a envoyé trois unités et plus de 50 officiers individuels participer aux opérations de maintien de la paix au siège des des Nations unies et à des missions des Nations unies. – VNA