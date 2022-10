Un candidat vietnamien se prépare pour l'édition spéciale de WorldSkills Competition. Photo: internet



Hanoi (VNA) – Onze candidats vietnamiens participent à l’édition spéciale de WorldSkills Competition, le plus grand concours des métiers du monde qui a lieu de septembre à novembre dans 15 pays et territoires du monde dans trois continents.



Les jeunes Vietnamiens concourent dans dix des 62 métiers en compétition, du 30 septembre au 28 novembre en Allemagne, en France, en Finlande, en Autriche, au Japon et en République de Corée, a fait savoir la Direction de l’enseignement et de la formation professionnels.



Ils se mesurent à des compétiteurs venus du monde entier dans la mécatronique, le cloud computing, le câblage de réseaux d’information, la technologie de l’eau, l’installation électrique, le fraisage CNC, le tournage CNC, la génie mécanique CAO, les solutions logicielles informatiques et la coiffure.



C’est la huitième fois que le Vietnam participe à ces olympiades des métiers organisés tous les deux ans, sous l’égide de l’association WorldSkills International (WSI). Lors des précédentes éditions, la délégation vietnamienne a remporté une médaille d’argent, deux de bronze et 37 certificats d’excellence.



Annoncée par WSI suite à l’annulation de WorldSkills Shanghai 2022 en raison de la pandémie, cette édition spéciale réunit plus d’un millier de candidats de plus de 63 pays et territoires. -VNA