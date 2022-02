Hanoi (VNA) – Le Vietnam a enregistré plus de 240 cyberattaques entre le 29 janvier et le 5 février alors que le pays célébrait le Têt, la fête traditionnelle du Nouvel An lunaire, selon l’Autorité de la sécurité de l’information (AIS) du ministère de l’Information et des Communications.

Le type d’attaques le plus courant était le phishing, représentant 74% du total, soit près de 180 attaques. Il a été suivi par les logiciels malveillants avec 60 attaques et une en déni de service.

L’AIS a également reçu plus de 500 signalements de spams et a demandé aux opérateurs de réseaux mobiles de bloquer près de 9,68 millions de spams.

Les virus informatiques ont coûté au Vietnam quelque 24.400 milliards de dôngs (1,06 milliard de dollars) l’année dernière, selon les données d’un récent rapport de la société de cybersécurité basée au Vietnam, BKAV.

Le pays a enregistré environ 70,7 millions d’infections par des virus informatiques en 2021, ce qui en fait l’un des plus vulnérables aux cyberattaques au monde.

Le Vietnam a également connu une forte augmentation du nombre d’attaques de ransomwares. Plus de 2,5 millions d’infections ont été détectées en 2021, soit 4,5 fois plus que l’année précédente. – VNA