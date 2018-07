Hô Chi Minh-Ville (VNA) – À l’issue de deux jours de compétitions du Tournoi international d’athlétisme élargi de Hô Chi Minh-Ville, au stade Thông Nhât, le Vietnam a fini en tête avec 27 médailles d’or, 16 d’argent, 13 de bronze. La République de Corée (4, 5,2) et la Thaïlande (3, 3,6) sont classées deuxième et troisième.

Quach Thi Lan a remporté le 400 m. Photo : CVN

Le Tournoi international d’athlétisme élargi de Hô Chi Minh-Ville a réuni 400 sportifs venus de 40 villes et provinces vietnamiennes, et 120 autres de 11 pays et territoires, avec 21 disciplines au programme.Hormis Quach Công Lich qui ne pouvait pas participer en raison de blessures, la plupart des titulaires de la sélection nationale étaient présents dont Quach Thi Lan, vainqueur du 400 m haies avec 570"53; Nguyên Thi Oanh, du 200 m avec 24"6 ; Duong Van Thai, du 1.500 m avec 3'49"72.Nguyên Trung Hinh, secrétaire général de la Fédération d’athlétisme de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué qu’"aux disciplines où le Vietnam a des points forts, les sélectionnés nationaux ont obtenu de bons résultats. Bien que de nouveaux records n’aient pas été établis au cours de la compétition, les résultats sont très proches des records asiatiques."Selon le comité d’organisation, les pays participants avaient aligné leurs meilleurs sportifs à ce tournoi considéré comme une excellente préparation en vue des Jeux d’Asie (ASIAD) prévus en août en Indonésie et des Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est 2019 (SEA Games). – CVN/VNA