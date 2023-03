Hanoi (VNA) – Sur la base de nombreuses similitudes, les relations entre le Vietnam et les Pays-Bas se sont développées et consolidées au cours des 50 dernières années avec un accent mis sur la coopération dans l’agriculture, la gestion de l’eau et l’investissement, a déclaré l’ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar.

Ll'ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar. Photo: NDEL





«Nous célébrons le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, mais notons que les relations entre les Pays-Bas et le Vietnam existent depuis plus de 400 ans, lorsque la flotte marchande néerlandaise a accosté au port de Hôi An, puis Hanoi. Je pense que c’est le point culminant de la coopération bilatérale axée sur le commerce», a –t-il souligné lors d’une interview accordée à la presse.

Selon lui, le Vietnam se trouve dans une position différente. Lorsque les Pays-Bas ont commencé à établir des relations avec le Vietnam, ce dernier n’était pas aussi développé qu’aujourd’hui. Cependant, les Pays-Bas sont toujours très intéressés par le Vietnam.

«Nos deux pays partagent de nombreuses similitudes. Le Vietnam et les Pays-Bas sont tous deux dans un delta, travaillant dans l’agriculture et faisant face aux inondations. Après 50 ans, beaucoup de Vietnamiens sont venus aux Pays-Bas pour étudier et vivre et des Néerlandais se sont rendus au Vietnam pour étudier la gestion de l’eau», a-t-il partagé, ajoutant que de nombreuses entreprises néerlandaises sont maintenant présentes au Vietnam.

Les relations bilatérales cultivées depuis ces 50 dernières années ne cessent de se consolider, a-t-il affirmé.

Hanoi «me fait me sentir chez moi»

Partageant ses «souvenirs inoubliables» pendant ses 6 mois en tant qu’ambassadeur au Vietnam, l’ambassadeur Kees van Baar a déclaré : «J’aime la vie à Hanoi et la sensation de sortir, de marcher dans la rue, de boire du café, du thé glacé et de faire du shopping».

«Je peux faire du vélo le long des digues de la rivière Rouge. Cela me donne le sentiment d’être chez moi. De plus, quand je vis aux Pays-Bas, je vais toujours acheter des fleurs tous les samedis. Les fleurs comptent beaucoup pour nous. Et il y a aussi beaucoup de fleurs à Hanoi. C’est formidable !»

Le diplomate a ajouté qu’il apprécie l’assiduité du peuple vietnamien, une vertu similaire à celle des Néerlandais. C’est aussi pour ça qu’il se sent très familier avec le Vietnam, avec Hanoi.

Se référant aux succès des 50 dernières années depuis l’établissement des relations Vietnam–Pays-Bas, il a mentionné l’école Hanoi–Amsterdam. Il a aussi souligné la coopération dans le delta du Mékong, notamment l’initiative du plan du delta du Mékong en 2013. L’an dernier, les Pays-Bas ont également soutenu le gouvernement vietnamien dans le plan directeur du delta du Mékong.

Sur le plan diplomatique, les Premiers ministres des deux pays se sont rendu visite avant la pandémie de Covid-19, notamment avec la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh aux Pays-Bas en décembre 2022. «Je pense que ce sont des jalons importants», a-t-il souligné.

Selon l’ambassadeur Kees van Baar, les Pays-Bas sont le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Europe et le premier investisseur européen sur le territoire vietnamien. Il a fait savoir qu’il existe un grand potentiel pour promouvoir les relations bilatérales dans le commerce. – NDEL/VNA