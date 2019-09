Genève (VNA) - Le Vietnam accorde la priorité à la préservation et à la promotion de l’identité nationale et des traditions culturelles, a déclaré l’ambassadeur Duong Chi Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam à Genève, lors d’une cérémonie marquant la 74e Fête nationale du pays (2 septembre).

L’ambassadeur Duong Chi Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam à Genève, lors la cérémonie marquant la 74e Fête nationale du pays. Photo : VNA

La cérémonie a eu lieu le 24 septembre au siège de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) dans la ville suisse, en présence des responsables d’organisations internationales et de missions permanentes, de diplomates étrangers et d’officiels suisses.Dans son discours d’ouverture, le diplomate a rappelé les réalisations du Vietnam après trois décennies de rénovation. Le Vietnam est passé d’un pays déchiré par la guerre à l’une des économies les plus dynamiques d’Asie Pacifique, a-t-il déclaré.Le Vietnam est devenu membre de diverses organisations internationales, telles que l’Union interparlementaire (UIP), l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Dialogue Asie-Europe (ASEM) et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), a-t-il ajouté.À Genève, le Vietnam a été un membre actif du Conseil des droits de l’homme des Nations unies de 2014 à 2016 et du groupe clé des parrains de la résolution du Conseil sur les droits de l’homme et le changement climatique depuis 2015.Le pays a également apporté sa contribution à d’autres agences des Nations unies, dont l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la Commission du droit international des Nations unies et l’OMPI, a-t-il poursuivi.L’année 2020 sera significative pour le Vietnam, marquant la fin du plan de développement socio-économique 2016-2020 du pays et, plus important encore, il assumera la présidence de l’ASEAN et le siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021, a-t-il noté. – VNA