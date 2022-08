New York (VNA) - L’ambassadeur Dang Hoang Giang, représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU, a tenu vendredi 19 août une séance de travail avec le président de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) Csaba Kőrösi pour discuter des priorités de travail de l’AGNU ainsi que les sujets de préoccupation du Vietnam.

Le représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU Dang Hoang Giang (à droite) et le président de la 77e session de l’AGNU Csaba Kőrösi. Photo : VNA

Le représentant a affirmé que le Vietnam rejoindra et contribuera activement à la promotion de l’agenda commun de la communauté internationale, ainsi qu’à la recherche de solutions aux défis mondiaux.

Il a partagé l’intérêt du Vietnam à accélérer la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations unies, à faire face au changement climatique, à prévenir et à répondre aux épidémies, à promouvoir l’égalité des sexes et le rôle des femmes et des jeunes, à défendre et à promouvoir le respect du droit international et à traiter les problèmes mondiaux d’intérêt commun.

Le Vietnam continuera de contribuer aux efforts de la communauté internationale en matière de paix et de sécurité, en promouvant les activités de maintien de la paix de l’ONU et les processus importants suggérés par le secrétaire général de l’ONU dans le rapport "Notre programme commun" avec d’autres États membres de l’ONU, a-t-il indiqué.

Csaba Kőrösi a déclaré que les principales priorités de son mandat seront d’accélérer le règlement des conflits par des moyens pacifiques, de défendre le multilatéralisme, de souligner le rôle de l’ONU, de renforcer la solidarité entre les États membres de l’ONU, de promouvoir le développement durable, la réponse au changement climatique, l’application scientifique et technologique et de garantir les droits de l’homme.

A cette occasion, le président de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations unies a félicité le Vietnam pour son élection comme l’un des vice-présidents de la 77e session de l’AGNU. Il a également déclaré souhaiter travailler en étroite collaboration avec le Vietnam. – VNA