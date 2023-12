Dans le cadre de sa visite de travail au Laos, le président de l'Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, a assisté le 4 décembre à l'aéroport international de Wattay, à la signature d'un accord de coopération intégrale entre Vietjet Air du Vietnam et Lao Airlines et à l'annonce d'une nouvelle ligne aérienne reliant Ho Chi Minh-Ville du Vietnam et la capitale Vientiane du Laos.