Hanoi (VNA) - L’Institut de chimie de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam (VAST) a réussi à concevoir en laboratoire une nouvelle méthode de synthétisation du favipiravir qui pourrait être un bon candidat pour le traitement du Covid-19 causé par le SARS-CoV-2, a fait savoir le 28 juin la VAST.

Recherche en laboratoire à l’Institut de chimie relevant de l’Académie des sciences et des technologies du Vietnam. Photo : VAST

Le favipiravir est un médicament antiviral analogue du remdesivir, un inhibiteur puissant de la réplication du SRAS-CoV-2 dans les voies nasales et bronchiques humaines. Destiné à être administré par voie orale, le favipiravir a été utilisé pour la première fois contre le virus SARS-CoV-2 à Wuhan, en Chine.Cet inhibiteur antiviral est un complément important aux vaccins disponibles pour la vaccination anti-Covid-19 et a été utilisé en Italie, au Japon, en Russie et dans un certain nombre d’autres pays.Les résultats des recherches de l’Institut de chimie ont contribué efforts conjoints des scientifiques vietnamiens dans la recherche et le développement de médicaments, de vaccins et de produits biologiques pour la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19.Dans les temps à venir, les scientifiques de l’Institut de chimie continueront à perfectionner et à augmenter l’envergure du processus de synthèse de ce médicament. – VNA