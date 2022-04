Hanoï, 7 avril (VNA) - Le consulat général du Vietnam à Osaka, au Japon, a demandé une enquête rapide sur la mort d'une Vietnamienne dans l’arrondissement de Yodogawa, dans la ville d'Osaka, a déclaré la porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang à la presse, le 7 avril.

La porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo : VNA

Pham Thu Hang a déclaré que le 4 avril, la police locale avait trouvé le corps d'une femme vietnamienne dans un appartement à Yodogawa. Les résultats médico-légaux ont montré que la victime avait été tuée vers 9 heures du matin le 3 avril.Le consulat général à Osaka est également en contact avec la communauté vietnamienne à Osaka pour recueillir des informations sur l'affaire, a déclaré Pham Thu Hang, ajoutant que le corps a été remis à la famille de la victime.Pham Thu Hang a déclaré que, conformément aux instructions du ministère des Affaires étrangères, le consulat général à Osaka surveillait de près l'enquête et prenait des mesures pour protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens vietnamiens, tout en se coordonnant avec les agences autorisées dans le pays et au Japon pour organiser une funérailles de la victime selon le souhait de sa famille.Elle a également présenté ses condoléances profondesà la famille de la victime.Les premières informations de la police japonaise montraient que la victime, identifiée comme étant Vo Thi Le Q., née en 1991, travaillait à temps partiel dans une boutique au premier étage de l'immeuble.La police a arrêté un Japon ais vivant à l'appartement où le corps de la femme a été retrouvé. Selon les médias locaux, l'homme aurait avoué avoir tué la victime afin de lui voler ses biens.- VNA