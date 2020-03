Des véhicules militaires de la République de Corée fumigent une route dans la ville de Daegu, à environ 300 km au sud-est de Séoul, le 29 février (Photo: AFP/VNA)

Hanoi, 1er mars (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères a assuré la liaison avec les agences compétentes de la République de Corée et a demandé un traitement efficace à un citoyen vietnamien contractant le COVID-19 dans la ville de Daegu.Fournissant des informations sur le patient vietnamien, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a déclaré le 29 février que le ministère et l'ambassade du Vietnam en République de Corée avaient pris contact avec les agences compétentes sud-coréennes et l'ambassade de la République de Corée à Hanoi pour demander une coordination, le partage des informations et le traitement efficace du patient dans la ville de Daegu, l'un des deux épicentres de l'épidémie de COVID-19 en République de Corée, conformément au consensus entre les dirigeants des deux pays.La partie sud-coréenne a informé ce cas au ministère de la Santé du Vietnam conformément au règlement sanitaire international et a affirmé qu'elle assurera les soins de santé pour ce patient, a-t-elle noté.Plus tôt, le gouvernement sud-coréen a déclaré qu'il offrirait un traitement gratuit aux ressortissants vietnamiens vivant dans le pays s'ils contractaient le COVID-19.Le 29 février également, deux ressortissants sud-coréens et leur interprète vietnamien mis en quarantaine dans la province des hauts plateaux du centre de Kon Tum ont été testés négatifs pour le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19.Cependant, conformément à la réglementation, ils resteront dans l'installation de quarantaine concentrée de la province pendant 14 jours, à compter du 23 février, car les trois avaient des facteurs épidémiologiques liés à la maladie respiratoire aiguë.Tous sont dans un état de santé stable et n'ont montré aucun symptôme de COVID-19. -VNA