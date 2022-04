La porte-parole adjointe du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam a demandé aux organes compétents japonais d’enquêter et clarifier rapidement les causes de la mort d’une citoyenne vietnamienne à Osaka.

Lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères, donnée le 7 avril, la porte-parole adjointe Pham Thu Hang a fait savoir que la police d’Osaka avait informé le 4 avril le Consulat général du Vietnam à Osaka de la découverte du corps sans vie d'une femme, présumée vietnamienne, dans une maison dans l’arrondissement de Yodogawa. Les résultats médico-légaux ont montré que la victime avait été assassinée vers 09h00 le 3 avril 2022.

Le consulat général du Vietnam à Osaka a travaillé avec les organes compétents locaux et leur a demandé de mener une enquête urgente pour clarifier les causes de la mort de la victime. Il a également contacté la communauté vietnamienne à Osaka pour obtenir plus d'informations. Actuellement, le corps de la victime a été remis à sa famille, a indiqué Pham Thu Hang.

Sous la direction du ministère des Affaires étrangères, le consulat général du Vietnam à Osaka continue de suivre de près cette affaire, en prenant des mesures nécessaires pour protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens vietnamiens, a déclaré la porte-parole adjointe.

Lors de la conférence de presse, Pham Thu Hang a adressé ses sincères condoléances à la famille de la victime. -VNA