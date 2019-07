Hanoi (VNA) - Le Vietnam demande à la Chine de cesser immédiatement les violations et de retirer tous les navires de ses eaux, de respecter ses droits souverains et sa juridiction, dans l’intérêt des relations bilatérales ainsi que pour la paix et la stabilité dans la région, a déclaré vendredi 19 juillet la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang. Photo: VNA

La diplomate a fait cette déclaration en réponse aux questions de journalistes sur la position du Vietnam concernant la déclaration faite le 17 juillet par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères sur l’évolution de la situation en Mer Orientale.

Lê Thi Thu Hang a fait savoir que le groupe navires d’étude géologique Haiyang Dizhi 8 a récemment violé la zone économique exclusive et le plateau continental du Vietnam au sud de la Mer Orientale, qui appartient intégralement au Vietnam conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, à laquelle le Vietnam et la Chine sont parties.



Le Vietnam a pris contact avec la partie chinoise à plusieurs reprises via différents canaux, remis des notes diplomatiques pour protester contre ces violations, a-t-elle indiqué, ajoutant que les autorités vietnamiennes en mer continuent de prendre les mesures qui s’imposent pour faire respecter sa souveraineté, ses droits souverains et sa juridiction de manière pacifique et conformes au droit international pour protéger ses eaux territoriales.



Comme ce qui a été affirmé le 16 juillet par la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, la position du Vietnam est de lutter résolument avec des mesures pacifiques conformes au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 contre toute violation de sa souveraineté, de ses droits souverains et de sa juridiction sur la mer en conformité avec la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, a-t-elle dit.

Elle a aussi indiqué que le maintien de l’ordre, de la paix et de la sécurité dans la Mer Orientale constitue un intérêt commun pour les pays dans et hors de la région, ainsi que pour la communauté internationale. Par conséquent, le Vietnam souhaite que les pays concernés et la communauté internationale protègent et maintiennent cet intérêt commun.-VNA