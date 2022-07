Les délégués au colloque de consultation sur la transformation de l'éducation. Photo: Vietnam+



Hanoi (VNA) – Le ministère vietnamien de l’Education et de la Formation a défini trois piliers comme la transformation du système d'administration, la création d’un environnement favorable et la numérisation, en vue de transformer l’éducation.

Le vice-ministre de l’Education et de la Formation, Nguyên Van Phuc, a fait cette déclaration, lors d’un colloque de consultation sur la transformation de l’éducation.

Cet événement est axé sur le Sommet sur la transformation de l’éducation (TES) prévu en septembre prochain.

Le Sommet vise à mobiliser les engagements politiques, les actions, les solutions et la solidarité pour transformer l’éducation. En outre, il s’agit de faire le point sur les efforts pour récupérer les pertes d’apprentissage liées à la pandémie ; réinventer les systèmes éducatifs pour le monde d’aujourd’hui et de demain ; et revitaliser les efforts nationaux et mondiaux pour atteindre l'ODD-4 (Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie).

Pour mener à bien la transformation de l'éducation, Nguyên Van Phuc a mis l’accent sur la coopération et l'engagement des ministères, des agences, le partenariat public-privé (PPP) entre les parties prenantes, les écoles, les entreprises, les communautés et la société pour construire des modèles collaboratifs vers la transformation de l'éducation pour le développement du pays.

Selon Pauline Tamesis, coordinatrice permanente de l’ONU au Vietnam, en vue d’atteindre les objectifs de développement durable en matière d'éducation, le Vietnam doit donner la priorité à résoudre des problèmes axés sur l'inégalité d'accès à l'éducation, l'écart numérique, l'inégalité entre les sexes, le manque de financement pour l'éducation et d'autres besoins spécifiques de chaque groupe d'enfants/adolescents.

Christian Manhart, représentant de l'UNESCO au Vietnam, a déclaré que la consultation intervenait à un moment extrêmement important, alors que le Vietnam réaffirmait ses approches pour atteindre l’ODD-4.

Lors de ce colloque, les participants ont discuté des thèmes : assurer une reprise complète, après les perturbations des systèmes éducatifs liés à la pandémie de COVID-19 ; identifier les transitions stratégiques clés et les leviers pour reconstruire l'éducation pour le 21e siècle et accélérer les progrès vers des objectifs éducatifs partagés ; veiller à ce que le financement public de l'éducation soit amélioré et plus durable ; susciter l'ambition des objectifs et des normes d'éducation nationale vers l'ODD-4. -VNA