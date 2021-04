Photo: internet



Hanoï (VNA) - L'Université des sciences et technologies de Hanoï a officiellement lancé le 31 mars le Centre de recherche internationale sur l'intelligence artificielle (IA).

Le centre permettra de connecter les unités de recherche sur l'IA dans tout le pays, de renforcer les liens et la coopération avec des centres universitaires et industriels sur l'IA dans le monde. Ses activités développeront la recherche fondamentale pour créer les technologies de base "Make in Vietnam", mais également se concentrera sur le développement d'applications d'IA dans différents secteurs pour accélérer le processus de transformation numérique et le développement de l’industrie 4.0 au Vietnam.

L'Université des sciences et technologies de Hanoï et son partenaire, le groupe sud-coréen NAVER, investiront conjointement dans la construction et le fonctionnement du centre basé sur le modèle d'un centre de recherche international mixte en vue de développer les recherches approfondies et former des ressources humaines de qualité dans le domaine de l'IA.

Le Centre compte actuellement plus de 50 scientifiques de l'Université des sciences et technologies de Hanoï et certains experts venus d’universités, d’instituts et de groupes technologiques dans les domaines liés à l'IA et à ses applications. Le professeur Ho Tu Bao, l'un des scientifiques vietnamiens les plus prestigieux dans ce domaine et dans l'apprentissage automatique, est le directeur scientifique du centre. -VNA