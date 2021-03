Une session des représentants des membres de l'ONU, tenue le 15 mars. Photo : VNA

Lors de la session placée sous le thème: " Religion , croyances et conflits: protéger les groupes religieux et de croyance dans les conflits et les acteurs religieux dans la résolution des conflits", le diplomate a souligné que la religion et les croyances jouent un rôle important dans le promotion de la paix, le renforcement de la meilleure compréhension et du respect mutuel entre les communautés.Il a également souligné la nécessité de résoudre radicalement les conflits et la haine pour des raisons religieuses, de faciliter la participation des habitants aux activités religieuses aux niveaux local, national et mondial, ainsi que de renforcer la coopération et le dialogue entre les groupes religieux.Au cours de l'événement, les participants ont convenu que les groupes religieux et les communautés ont activement contribué à la promotion du processus de paix, ainsi qu'à soutenir le travail humanitaire et de développement dans divers pays et régions du monde.Certains se sont dits préoccupés par l'escalade du terrorisme et de l'extrême violence liée à la religion et aux convictions ces dernières années, qui ont eu un impact négatif sur la situation et la stabilité dans certaines régions.En outre, ils ont souligné l’importance de garantir la liberté de religion et de conviction et ont exhorté la communauté internationale à renforcer la protection des groupes religieux au conflit susmentionnées. - VNA