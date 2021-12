Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La 15e réunion du Groupe de travail d'experts sur les opérations de maintien de la paix (EWG PKO) du Cycle 4 pour la période 2021-2023, dans le cadre de la réunion ADMM+ (ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus), a eu lieu le 3 décembre sous format virtuel.



L’événement a été coprésidé par le colonel Mac Duc Trong, chef du groupe d'experts du Vietnam sur les opérations de maintien de la paix, et son homologue japonaise, Tomoko Matsuzawa.



Dans son discours d’ouverture, Tomoko Matsuzawa a indiqué que cette réunion portait sur la formation préalable au déploiement et le renforcement des capacités des forces de maintien de la paix. De son côté, Mac Duc Trong a demandé aux participants de partager leurs connaissances, expériences et initiatives sur ces deux sujets afin d’améliorer la qualité des opérations de maintien de la paix de tous les pays membres.



La participation du Vietnam à la réunion et sa coprésidence ont illustré le rôle et les contributions du pays aux mécanismes de coopération multilatérale concernant les opérations de maintien de la paix de l’ONU. -VNA