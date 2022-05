Les dirigeants des pays membres de l'ASEAN assistent à un banquet présidé par le président américain Joe Biden. Photo: VNA



Washington (VNA) – Dans la soirée du 12 mai (heure locale), le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et les dirigeants des autres pays membres de l'ASEAN ont assisté à un banquet présidé par le président américain Joe Biden à la Maison Blanche.



Les dirigeants ont convenu que les relations ASEAN-États-Unis s’étaient développées de manière dynamique et solide au cours des 45 dernières années et avaient réalisé de nombreuses réalisations importantes dans tous les domaines, de la politique-sécurité à l'économie-commerce en passant par la coopération socioculturelle et au développement. L'ASEAN et les États-Unis ont affirmé l'importance du partenariat ASEAN-États-Unis pour la paix, la sécurité, la coopération, le développement et la prospérité dans le monde.



Le président américain a affirmé sa volonté d'élever les relations ASEAN-États-Unis et s'est engagé à soutenir le rôle central de l'ASEAN et « ASEAN Outlook on the Indo-Pacific » (AOIP). Il a annoncé un ensemble d'initiatives d'une valeur de plus de 150 millions de dollars pour inciter le secteur privé à investir des milliards de dollars dans des projets collaboratifs dans des domaines tels que le commerce, l’investissement, la stabilisation des chaînes d’approvisionnement, l’amélioration des capacités médicales, la coopération maritime, le développement des infrastructures, le développement des ressources humaines, l’énergie, la résilience au changement climatique, le développement durable…



Les dirigeants des pays de l'ASEAN ont émis le souhait que les Etats-Unis continuent de coopérer activement avec l'ASEAN pour promouvoir le dialogue et la coopération, relever efficacement les défis dans la région. Ils ont également déclaré espérer qu'en plus de l'économie et du commerce, les deux parties élargiraient leur coopération dans de nombreux nouveaux domaines tels que l'économie verte, l'économie circulaire, la transformation numérique, etc.



Appréciant les significations du Sommet spécial ASEAN-États-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que c'était le bon moment pour l'ASEAN et les États-Unis de discuter de nouveaux et meilleurs jalons de développement.



Le chef du gouvernement vietnamien a souligné que le maintien de la paix et de la stabilité devait être considéré comme la principale préoccupation de l'ASEAN et des États-Unis. Il a dit s'attendre à ce que les États-Unis soutiennent toujours l'ASEAN pour qu'elle joue un rôle central dans les processus dans la région Asie-Indo-Pacifique ; contribuent à la définition de nouvelles orientations pour les cadres de coopération présidés par l'ASEAN, créant un environnement équilibré et harmonieux dans la région ; dialoguent sincèrement avec l’ASEAN sur la base de la confiance et de la responsabilité, et soutiennent le règlement des différends et des désaccords par la voie pacifique, conformément au droit international, à la Charte des Nations Unies et au Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam appliquerait les meilleures mesures pour soutenir les investisseurs et entreprises américains afin qu’ils puissent développer rapidement leurs activités sur le marché vietnamien et accèdent au marché plein de potentiel de l'ASEAN.



Le Premier ministre a également proposé que les États-Unis soutiennent l'ASEAN dans le développement vert et durable, la restructuration économique, l'application de technologies, la transformation numérique, le développement des énergies renouvelables et respectueuses de l'environnement, l'accélération des efforts pour une reprise intégrale et durable.



L'ASEAN s’attend également à ce que les États-Unis encouragent les initiatives de coopération dans le cadre du partenariat Mékong- États-Unis. Les pays de l'ASEAN souhaitent continuer à bénéficier de la coopération et du soutien des États-Unis pour renforcer et améliorer les capacités de soins de santé, transférer des technologies de production de vaccins et répondre efficacement à d'autres défis tels que le changement climatique.



Le Premier ministre a affirmé que le Vietnam contribuerait activement à élever les relations ASEAN-États-Unis pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement durable des pays de l'ASEAN et des États-Unis, ainsi que de la région et du monde.



Les dirigeants de l'ASEAN et des États-Unis ont convenu de soutenir l'établissement d'un partenariat stratégique intégral et ont déclaré espérer que cette relation se développerait de manière substantielle, efficace et mutuellement avantageuse.-VNA