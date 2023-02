Les ministres des Affaires étrangères du Vietnam, du Laos et d’Indonésie prennent des photos avec des journalistes. Photo : VNA

Jakarta (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a fait de nombreuses contributions importantes lors de la réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), le 4 février en Indonésie.



C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur Vu Ho, chef par intérim de la délégation des hauts officiels vietnamiens chargés des affaires de l’ASEAN (SOM ASEAN Vietnam), lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).



L'ambassadeur Vu Ho a souligné que la délégation vietnamienne avait activement participé aux discussions et contribué à l’édification d'un consensus de l'ASEAN sur de nombreuses décisions importantes.



Le Vietnam a également proposé de nombreuses initiatives concrètes, conformes aux intérêts communs d'autres pays et de la région, a-t-il indiqué.



Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a annoncé l’intention du Vietnam d'organiser un certain nombre d'activités sur la promotion d'une reprise inclusive dans l'ASEAN, la réponse au changement climatique, la transition énergétique, ainsi que certaines activités de coopération avec des partenaires…, a précisé Vu Ho.



Par ailleurs, le ministre Bui Thanh Son a suggéré que l'ASEAN accorde plus d'attention à la coopération et au développement inclusif dans les sous-régions, contribuant à garantir que les gens bénéficient équitablement des fruits du progrès. Il a en outre présenté les vues et les positions du Vietnam sur de nombreuses questions qui affectent directement l'ASEAN et la paix et la sécurité dans la région, a-t-il souligné.-VNA