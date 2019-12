Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh (premier rang, 4e à partir de la gauche), et d'autres participants de la conférence. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a participé à la 14e conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEM (Dialogue Asie-Europe), qui a eu lieu les 15 et 16 décembre à Madrid, en Espagne.

Selon Nguyen Minh Hang, cheffe des hauts officiels (SOM) vietnamiens chargés de l’ASEM, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a présenté plusieurs propositions pour renforcer la coopération entre l’Asie et l’Europe et revitaliser la coopération multilatérale.

Concrètement, il a insisté sur la nécessité d’un nouvel agenda pour la coopération multilatérale, qui soit axé sur les habitants et se concentre sur les problèmes de sécurité traditionnelle et non traditionnelle, l’économie numérique, la connectivité, la durabilité de l’environnement, la consolidation et la réforme de l’OMC, la libéralisation du commerce et de l’investissement, les nouvelles questions commerciales…

Notamment, la proposition du Vietnam sur l’intensification de la coopération de l’ASEM pour l’autonomisation économique des femmes à l’ère du numérique a obtenu le soutien et la participation de nombreux membres.

Concernant la Mer Orientale, de nombreux membres ont partagé l’idée du Vietnam sur le renforcement du dialogue, de l’instauration de la confiance, du respect du droit international et des normes communes, ainsi que sur l’application rigoureuse de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), l’élaboration d’un Code de conduite (COC) efficace pour cette région maritime, la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol, pour une Mer Orientale pacifique, où règnent la coopération et le développement.

Les membres de l’ASEM ont en outre apprécié le rôle et le statut croissant du Vietnam, ainsi que ses avancées socio-politiques, ses efforts de restructuration économique et d’intégration internationale. Ils ont promis de renforcer la coordination avec le Vietnam qui assumera en 2020 la présidence tournante de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) et le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021. L’Union européenne (UE) et ses membres ont déclaré leur soutien pour la ratification rapide des accords de libre-échange et de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam.

Lors de cette conférence à Madrid, les ministres des Affaires étrangères de l’ASEM ont convenu de renforcer la coopération, notamment dans le commerce, l’investissement, l’énergie, le numérique, les transports et les infrastructures durables…

Ils ont réaffirmé l’engagement de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté de navigation, la liberté de navigation et de survol, les activités économiques sans entraves, selon le droit international. Ils ont insisté sur la nécessité de régler de facçon pacifique les différends selon le droit international, notamment la Charte de l’ONU et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), de faire preuve de retenue, de ne pas recourir à la force ni menacer d’y recourir, de s’abstenir de tout acte unilatéral à l’encontre du droit international, de prendre des mesures propres à instaurer la confiance, de respecter les processus diplomatiques et juridiques, ainsi que les droits des pays côtiers dans leurs eaux territoriales. Plusieurs ministres ont déclaré leur préoccupation devant les dernières évolutions compliquées en Mer Orientale et appelé à s’abstenir de tout acte susceptible de déstabiliser la situation, d’aggraver les tensions en Mer Orientale. -VNA