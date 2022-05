Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh effectuera une visite de travail du 25 au 28 mai au Japon où il assistera à la 27e Conférence internationale sur l’avenir de l’Asie (FOA 2022) sur le thème "Redéfinir le rôle de l’Asie dans un monde divisé".

L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hông Nam. Photo : VNA

Sa participation à la FOA 2022 à l’invitation du groupe Nikkei montre non seulement le profond intérêt du Vietnam pour la conférence, mais aussi l’importance de la FOA en général dans la politique extérieure du Vietnam, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hông Nam.

Le Vietnam veut également envoyer le message qu’il est un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale, prêt à s’associer à d’autres pays pour discuter et trouver des solutions aux défis mondiaux urgents actuels, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et le monde, a-t-il indiqué.

L’Avenir de l’Asie est un rassemblement international où les dirigeants politiques, économiques et universitaires de la région Asie-Pacifique donnent leur avis sur les questions régionales et le rôle de l’Asie dans le monde. Organisé par Nikkei chaque année depuis 1995, il est considéré comme l’une des conférences mondiales les plus importantes en Asie.

Durant son séjour à Tokyo, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh aura des rencontres et travaillera avec les dirigeants du gouvernement, de la Diète, des localités et des ministères du Japon, a fait savoir l’ambassadeur Vu Hông Nam.

Les deux parties devront discuter des mesures susceptibles de matérialiser les engagements des hauts dirigeants des deux pays au cours des leurs récentes visites, faisant entrer le partenariat stratégique Vietnam-Japon dans une nouvelle étape de développement dans l’esprit de bons sentiments, de sincérité, de confiance, de pragmatisme et d’efficacité, a-t-il fait savoir.

Lors de la FOA 2022, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh prononcera un discours important. Il devrait aborder la situation mondiale et régionale actuelle, et formulera des propositions pour promouvoir la position et le rôle de l’Asie pour un monde meilleur, plus beau, contribuant ainsi à la relance et au développement, à la prospérité commune mondiale, a-t-il ajouté.

Depuis 2009, le Vietnam a continuellement envoyé des délégations de haut niveau à la FOA, parmi lesquelles trois de niveau de Premier ministre et dix de niveau de vice-président de la République ou de vice-Premier ministre, contribuant aux contenus des conférences et en même temps affirmant l’engagement du Vietnam à contribuer à construire un monde de paix, de prospérité et de développement durable. – VNA