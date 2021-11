Edimbourg (VNA) – Le gouvernement vietnamien continuera de favoriser les investissements étrangers efficaces et durables sur son sol, dans l'esprit de "bénéfice harmonisé, risques partagés", a déclaré le 31 octobre à Edimbourg le Premier ministre Pham Minh Chinh aux dirigeants de 10 grandes entreprises et universités du Royaume-Uni.

Cette rencontre a eu lieu à l’occasion de la participation du dirigeant vietnamien à la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26) et de sa visite de travail au Royaume-Uni.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu'en dépit d'être fortement touché par le Covid-19, le Vietnam est très apprécié par la communauté internationale pour avoir atteint un double objectif ces derniers temps, avant d’ajouter que les organisations et les médias du monde ont identifié le Vietnam comme un lieu d'investissement sûr et attrayant.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le professeur Mohammed Abdel, recteur de l'Université de Liverpool et représentant également le Hume Institute for Postgraduate Studies SA (Suisse). Photo: VNA



En recevant le professeur Mohammed Abdel, recteur de l'Université de Liverpool, et représentant également le Hume Institute for Postgraduate Studies SA (Suisse), le chef du gouvernement vietnamien a proposé de continuer de coopérer avec le Vietnam dans la formation des ressources humaines, la recherche et la prévision stratégiques, l'élaboration des politiques et de l'institution dans les domaines tels que la réponse au changement climatique, notamment dans le delta du Mékong, la protection de l'environnement, les maladies émergentes, etc.

Le professeur Mohammed Abdel a souhaité promouvoir des projets de coopération spécifiques avec le Vietnam pour obtenir des résultats concrets.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président du Pacific Land Group, Patrick McKillen. Photo: VNA



Lors de sa rencontre avec le président du Pacific Land Group, Patrick McKillen, le dirigeant vietnamien a hautement apprécié les projets de ce groupe au Vietnam, en particulier le projet de parc de biotechnologie à Hanoi, contribuant à la réponse au changement climatique et aux maladies émergentes.

Patrick McKillen a affirmé l'investissement réussi et souhaité continuer à investir de manière durable et stable au Vietnam, en particulier dans la construction d'un grand centre de recherche en biotechnologie au Vietnam...

En recevant les dirigeants de nombreuses grandes entreprises du secteur de l'énergie, notamment Enterprize Energy, Siemens, JAKS Malaysia..., le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué l’élargissement de leurs investissements au Vietnam dans des domaines prioritaires et appelé les investissements privés, la poursuite de recherche, de développement et de fourniture des produits modernes et de haute technologie pour des projets énergétiques au Vietnam.

Les dirigeants d'entreprises et d'universités du Royaume-Uni ont exprimé leur satisfaction devant les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et de lutte contre le Covid-19, avant de remercier le gouvernement vietnamien d'avoir favorisé le développement stable des investisseurs étrangers au Vietnam. -VNA